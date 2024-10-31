Samsung üçüncü çeyrek kârını açıkladı: Çip işinde yüzler gülmedi

Samsung, üçüncü çeyrek kârının beklentileri az da olsa aştığını ancak çiplerde kârın düştüğünü bildirdi. Samsung'un bu ay başında üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin 79 trilyon won gelir elde eceğini tahmin ederken gelir 79,1 olarak beklentinin biraz üstünde gerçekleşti. Şirketin kârı 9,1 trilyon won olarak hesaplanırken, 9,18 trilyon won olarak kaydedildi. Sonuçlar beklentileri aşsa da LSEG’in 11,456 trilyon won faaliyet kârı öngörüsünün altında kaldı.

Yüzde 40'lık sert düşüş

Şirketin yarı iletken birimi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 40'lık düşüş yaşayarak üçüncü çeyrekte yaklaşık 2,8 milyar dolar kâr kaydetti.

Çip talebi arttı

Bellek çip birimi ise yapay zeka etkisinden faylanarak talebi artırırken şirket, stok ayarlamalarının mobil talebi olumsuz etkilediğini belirtti. Şirket ayrıca, Çin'deki eski ürün arzının artmasıyla da mücadele ettiklerini vurguladı.

Dizüstü bilgisayarlar ve sunucular gibi cihazlarda kullanılan bellek çiplerinin en büyük üreticisi olan Samsung, küresel akıllı telefon pazarında ise ikinci sırada yer alıyor. Yapay zekanın, dökümhane biriminden gelişmiş düğümlere olan talebi artırdığı belirtilirken, mobil ve PC talebinin beklenenden düşük performans gösterdiği ifade edildi.

Telefon ve PC talebi zor toparlanacak

Samsung, mobil ve PC talebindeki toparlanmanın gecikeceğini ancak yapay zeka yatırımlarıyla daha gelişmiş ürünlere olan ilginin artmaya devam edeceğini öngörüyor.