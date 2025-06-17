ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu şirket Trump Organization akıllı telefon üreteceğini ve mobil hat hizmeti sunacağını duyurdu.

Trump'ın oğulları tarafından yönetilen şirket, dün Trump Tower’da düzenlenen lansmanda, akıllı telefon ve mobil ağ hizmetlerini tanıttı.

“Trump T1” adlı telefon ağustos ayında piyasaya sürülecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilecek telefon 499 dolara satılacak.

"Trump Mobile" adlı mobil hat hizmeti ise aylık 47,45 dolara sınırsız konuşma, mesajlaşma ve internet sunacak. Ayrıca yol yardımı ve uzaktan sağlık/eczane destek hizmeti de pakete dâhil olacak.

Trump Mobile, ABD'deki üç büyük hücresel operatör olan AT&T, Verizon ve T-Mobile aracılığıyla 5G hizmeti sunacak.

Telefonun özellikleri neler?

Şirket, 'T1 telefonunun' Amerika Birleşik Devletleri'nde gururla tasarlanmış ve üretilmiş "şık, altın" bir cihaz olduğunu söyledi.

Telefonda; 6.8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 50 megapiksel kamera, 5000 mAh batarya, parmak ve yüz sensörü bulunacak.

Trump’ın ticari markalarını yöneten DTTM Operations, Trump ve T1 markalarıyla telekom hizmetleri, cep telefonları, aksesuarlar ve perakende mağazalar için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne başvuruda bulundu.

Samsun ve Apple'ı hedef almıştı

Donald Trump, üretimi ABD'ye geri getirme çabaları kapsamında akıllı telefon üreticilerini hedef almıştı. Trump, büyük akıllı telefon üreticilerinin cihazlarını ABD'de üretmemesini sert dille eleştirmiş ve vergi tehdidinde bulunmuştu.

Mayıs ayında Apple ve Samsung gibi şirketleri eleştiren Trump, şirketleri bu ürünleri ABD içinde üretmezlerse haziran ayı sonuna kadar en az yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

Trump Organizasyonu'nun başkan yardımcısı Donald Trump Jr., "Trump Mobile oyunu değiştirecek. Amerika'yı her şeyden önde tutan hareketi sürdürüyoruz ve en yüksek kalite ve hizmeti sunacağız" dedi.