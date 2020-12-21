Samsung ve Oppo yatırıma geliyor

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılarak, demonte cep telefonu parçalarının ithalatına izin verilmesinin ardından, Samsung ve Oppo firmaları teşvik belgeli yatırımlar kapsamında Türkiye’de yatırım kararı aldılar. Firmaların onaylanan teşvikli yatırımlarının Kasım ayına ilişkin teşvikli yatırımlar listesinde yayınlanması bekleniyor. DÜNYA bu haberi, 18 Aralık tarihli sayısında “Kısa süre içinde iki cep telefonu firması Türkiye’de üretime başlayacak” şeklinde duyurmuştu.

Teşvik belgesi almak için başvuruda bulundular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yabancı yatırımların önünü açacak düzenlemelerin geleceğine yönelik açıklamalarının ardından, esnek yapıya sahip olan teşvik mekanizmasının bu özelliği ilk meyvesini verdi. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 17 Aralık’ta yapılan değişiklikle, cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithalatının önü açıldı. Bu kararla birlikte, bir süredir Türkiye’de üretim yapmak için fizibilite çalışmalarında bulunan Samsung ve Oppo firmalarının Türkiye’de cep telefonu üretimi için teşvik belgesine başvurdukları öğrenildi.

5’inci bölge yatırım avantajından yararlanacak

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, aynı mevzuat değişikliği kapsamında Ar-Ge yatırımlarının da öncelikli yatırımlar kapsamına alınmasının, sadece yabancı yatırımcılar için değil, Türk yatırımcılar için de önemli bir teşvik edici unsur olduğunu bildirdiler. 17 Aralık’ta Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan düzenlemeyle, Ar-Ge ve çevre yatırımları, bulundukları bölgeye bakılmaksızın 5’inci bölge yatırımlarından yararlanması hükme bağlanmıştı.

TELEFON PARÇASI İTHALAT İZNİ 8.5 AY YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için kullanılmak kaydıyla demonte halde cep telefonu aksam ve parçaları ithalatına izin veren düzenleme, bu süreçte herhangi bir değişiklik yapılmazsa 8.5 ay yürürlükte olacak. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen geçici madde şöyle: “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”