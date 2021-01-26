Samsung ve Oppo’nun yatırımı öncesi üretimi kolaylaştıracak bir adım daha

Daha önce cep telefonu üretiminde kullanılacak bazı aksam ve parçaların ithalatının önü açılırken, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında akıllı saatler, ithalatta gözetim kapsamından çıkarılmıştı.



Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek ana kart dizgisi tamamlanmamış, demonte haldeki ürünler için de gözetim uygulaması kaldırıldı.



İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gözetim uygulamasına tabi olan ve 5 dolarlık referans fiyatın belirlendiği , 8517.70.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) ‘aksam ve parçalar(yalnız cep telefonu cihazlarına ait olanlar’ ürünü için, gözetim önlemleri uygulanmayacak.



Bu ürün, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parçaları içermek kaydıyla düzenlemeden yararlanacak.



17 Aralık 2020’de cep telefonu üretiminde kullanılan yarı demonte aksam ve parçaların ithalatının önü açılmıştı.



Geçtiğimiz hafta yayınlanan İthalatta Korunma Önlemi tebliği ile de Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak ‘akıllı saatler’ ithalatta gözetim kapsamından çıkarılmıştı. Bu uygulama 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olacak.