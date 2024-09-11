Samsung'dan dünya genelinde işten çıkarma planı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung Electronics, dünya genelindeki departmanlarının bazılarındaki çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkarmayı planlıyor.

Samsung'un dünya genelindeki iştiraklerine satış ve pazarlama personelini yaklaşık yüzde 15, idari personeli ise yüzde 30 azaltma talimatı verdiği öne sürüldü.

İddiaya göre; Samsung bu planı yıl sonuna kadar uygulayacak. İşten çıkarmalardan Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki Samsung personelinin etkilenmesi bekleniyor.

'Üretim personeli etkilenmeyecek'

Samsung'tan yapılan açıklamada, Güney Kore dışındaki faaliyetlerde yapılan istihdam ayarlamalarının rutin olduğunu ve verimliliği artırmayı amaçladığını açıkladı.

Planlarına yönelik belirli bir hedef olmadığını belirten şirket, söz konusu planların üretim personelini etkilemediğini de ifade etti.