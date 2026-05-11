Samsung'un piyasa değeri 1 trilyon dolara yükseldi

Samsung Electronics, yapay zeka çiplerine yönelik artan küresel talep doğrultusunda 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan şirketler arasına girdi. Güney Kore'nin gösterge hisse senedi endeksi Kospi, teknoloji devinin hisselerindeki bu artışla birlikte tarihi zirvesini gördü. Şirket hisseleri, sadece 2026 yılı içerisinde değerini iki katına çıkarırken, son bir yıllık dönemde beş katlık bir artış kaydetti.

Yapay zeka talebi Samsung'un piyasa değerini destekledi

Yapay zeka (AI) teknolojilerinde kullanılan bellek çiplerine yönelik yoğun talep, Samsung hisselerindeki yükselişin ana motoru oldu. Finans piyasalarında uzun süredir kabul gören "büyük sayılar yasası", şirketlerin ölçeği büyüdükçe yüksek büyüme oranlarını korumasının zorlaşacağını öngörmüştü. Ancak Samsung, yapay zeka odaklı yarı iletken satışlarıyla bu genel kabulün aksine bir performans sergiledi. Şirketin bellek çipi birimi, veri merkezleri ve yapay zeka işlemcileri için gerekli olan yüksek bant genişlikli bellek üretiminde pazar payını artırdı.

Teknoloji devleri büyüme oranlarını koruyor

Samsung'un 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması, küresel teknoloji sektöründeki genel trendin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Alphabet hisseleri de son bir yıl içinde yüzde 160 oranında değer kazanarak benzer bir ivme yakalamıştı.

Eylül ayında 3 trilyon dolar eşiğini geçen Alphabet, güncel veriler itibarıyla 5 trilyon dolarlık değerleme sınırına yaklaştı. Büyük ölçekli teknoloji şirketleri, geniş nakit rezervleri ve ar-ge kapasiteleri sayesinde yüksek büyüme ivmesini sürdürmeye devam etti.

KOSPİ endeksi Samsung ivmesiyle yön buluyor

Kospi endeksinin rekor seviyelere ulaşması, Samsung'un Güney Kore borsasındaki ağırlığının bir sonucu olarak kaydedildi. Analistler, teknoloji devlerinin büyüme hızlarının yatırımcı beklentilerini karşılamaya devam ettiğini bildirdi.

Şirketlerin ulaştığı bu finansal büyüklükler, sektördeki konsolidasyonun ve teknolojik hakimiyetin derinleştiğine işaret etti. Mevcut veriler, Samsung ve Alphabet gibi şirketlerin yapay zeka yatırımları sayesinde piyasa değerlerini yukarı yönlü revize etmeyi sürdürdüğünü gösterdi.