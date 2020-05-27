Sanal fuara 50 bin dolar katılım desteği

27 Mayıs 2020

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunan şirket ve işbirliği kuruluşlarının, pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine 4 ayrı kalemde 100 bin dolara kadar destek sağlanacak.

Uluslararası nitelikteki sanal fuarlara katılımlarda 50 bin dolar, sanal fuar organizasyonu düzenleyen kuruluşlara 100 bin dolar, sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ise 50 bin dolara kadar destek ödemesi yapılacak.

Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı e-ticaret sitelerine bireysel üyeliklere ise yıllık 8 bin liraya kadar destek sağlanacak.