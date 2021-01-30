Sanal yurt dışı pazarlama kapsama alındı: 500 bin dolara kadar destek

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar’da değişiklik yapılarak, sanal yurt dışı pazarlama faaliyetleri de destekleme kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, UR-GE projeleri kapsamında; ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak iş birliği kuruluşları (İhracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, OSB’ler) tarafından sanal yurt dışı faaliyetleri düzenlenebilecek.

UR-GE kapsamında düzenlenecek yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde, faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek sağlanabilecek. Destek oranı giderlerin yüzde 75’i kadar olacak. Bir şirket en fazla 10 adet sanal yurt dışı pazarlama desteği alabilecek.