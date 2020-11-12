Sanayi Bakanlığı eylülde 1.127 yatırım teşvik belgesi düzenledi

12 Kasım 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün, eylül dönemi için yaptığı 19,4 milyar lira sabit yatırım tutarlı 1.127 adet teşvik belgesi yatırımı ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu dönemde toplam sabit yatırım tutarı 19 milyar 399 milyon 875 bin 929 lira olurken, öngörülen istihdam 30 bin 506 olarak belirlendi.

Söz konusu teşvikler içinde ithal makine ve teçhizat makina tutarı 1 milyar 33 milyon 840 bin 418 lira olarak belirlendi.

Tamamlama vizesi yapılan 262 yatırım teşvik belgesiyle gerçekleşen sabit yatırım tutarı 3 milyar 278 milyon 425 bin 357 lira olurken, istihdam 12 bin 613 olarak açıklandı. Teşvikler içinde ithal makine ve teçhizat makina tutarı 201 milyon 128 bin 847 lira oldu.

Aynı ayda 4 milyar 273 milyon 645 bin 628 lira değerinde 332 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu belgelerle 17 bin 105 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyordu.