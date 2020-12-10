Sanayi, dijital dönüşümü 'merkez'ine aldı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum)’nun Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katıldı. Sanayinin dijital dönüşümünde Türkiye’yi merkez ülke yapacak olan iş birliği, 10 Aralık’ta gerçekleşen lansman toplantısında iş dünyasına ve kamuoyuna anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın ve Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab’ın birer video mesajı ile katıldıkları toplantının açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Forum’un Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı Genel Müdürü Murat Sönmez tarafından gerçekleştirildi.



Erdoğan: Türkiye tarihi devrimlerin öncüsü olacak

Toplantıya bir video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS'in Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı'na katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'yi milli teknoloji hamlesi hedefi doğrultusunda Dördüncü Sanayi Devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Erdoğan, bu hedef doğrultusunda yapılan uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

"Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, yeni dönemde kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz" diye konuşan Erdoğan, "Elbette her ülkenin bu doğrultuda attığı adımlar ve elde ettiği birikimler vardır. Ama asıl olan, tüm bu birikimlerin uluslararası işbirliğiyle çok daha etkin bir fırsat iklimine dönüştürülmesidir. Türkiye olarak, çok taraflı işbirliklerine önem veriyor, yer aldığımız her platformda önemli ve pozitif katkılar sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu tarafı ve özel sektörüyle politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkanı değerlendirmekte kararlıyız. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz. Türkiye, artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden bir konumda olacak."

Varank: Merkezimiz çığır açıcı teknolojilerde Türkiye'yi marka yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, merkezin dünyadaki 9, Avrupa'daki 2 merkezden biri olduğunu bildirdi. Yeni dönemde planladıkları tüm adımları Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla attıklarına dikkati çeken Varank, şunları söyledi: "Sanayimizin teknolojik dönüşümüne hizmet edecek politikaları, destek ve teşvik mekanizmalarını bu vizyonla kurguluyoruz. Kritik teknoloji ürünlerinin, yerli imkanlarla üretilmesi için Ar-Ge'den yatırıma kadar uçtan uca bir destek mekanizması olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı hayata geçirdik. Bu programla cari açık verdiğimiz ithal ürünleri yurt içinde üretebileceğiz."

Varank, Sanayileşme İcra Komitesinin ve Yapay Zeka Enstitüsünün kurulması, MEXT Teknoloji Merkezinin açılışının gerçekleştirilmesi, Model Fabrika kurulması gibi çalışmaları hatırlatarak, tüm bunları gerçekleştirebilmek için insan kaynağının önemli olduğunu bildirdi.

Mevcut iş gücünü geleceğin mesleklerine yönlendirecek projeler yapmanın yanında, çocuk ve gençlerin teknolojik bilgi ve donanımına öncelik verdiklerini belirten Varank, 30 şehirde kurdukları "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nde, çocuklara kapsamlı eğitimler verdiklerinde, 2023'e kadar buralardan 50 bin teknoloji yıldızı yetiştireceklerini bildirdi.

Varank, önde gelen teknolojilerde yetkin ve nitelikli insan kaynağını da Türkiye'ye kazandırdıkları, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nda gelecek yıl açılacak yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı daha ülkeye getirecekleri bilgisini verdi.

Geliştirilen Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemi, niteliği güçlendirilen insan kaynağı ve açılışı yapılan merkezlerle Türkiye'nin hedeflerine çok yakın olduğunu vurgulayan Varank, "Türkiye'yi 4'üncü Sanayi Devrimi'nin trendlerini belirleyen ülkelerden biri yapmakta kararlıyız. Çığır açıcı teknolojiler ve sanayinin dijital dönüşümünde Türkiye'yi marka ülke yapacak olan merkezimizin, ülkemize, milletimize, Türk sanayicisine, uluslararası ortaklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Schwab: Merkezin kurulması hayallerimden biriydi

WEF Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab da Dünya Ekonomik Forumu vasıtasıyla Türkiye ile uzun süreli çok iyi ilişkiler sürdürüldüğünü belirterek, "Bu merkezin kurulması benim de hayallerimden biriydi. Nihayet bunu hayata geçirdik" diye konuştu. Merkezin hayata geçirilmesinde önemli olan hususun kamu-özel sektör iş birliğinin artırılması olduğunu dile getiren Schwab, "Bu merkez, hükümetlerin şirketlerle ve özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini artırmak için kullanılıyordu. İstanbul'daki merkez de bu iş birliğinin temsilcisi olacak ki bu da bizim forumumuzun varlık sebebi" ifadelerini kullandı.

Sönmez: Veri ekonomisini önemli bir fırsat

Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı Genel Müdürü Murat Sönmez, yapay zekanın en önemli girdisinin veri olduğuna işaret ederek, verilerin aidiyeti ve kullanım amaçları ile ekonomik değerin kimler tarafından paylaşılacağının önemli olduğunu söyledi. Veri ekonomisini "önemli bir fırsat" olarak niteleyen Sönmez, "Bunun gerçekleşmesi için ilk olarak insanların ve kurumların ellerindeki verileri güvenilir bir şekilde kullanımı ve paylaşımı gerekli. İkincisi, verilerin emtia borsası gibi şeffaf bir sistemle fiyatlandırılması gerekiyor" dedi.

Sönmez, 4'üncü Sanayi Devrimi'ni doğru yöneten ülkelerin diğerlerinden çok daha hızlı ilerleme sağlayacağını dile getirerek şunları kaydetti: "Bunun getirdiği fırsatlar ve sorunlar çok boyutlu gelişiyor. Getirdiği fırsatları hızlandırmak ve insan odaklı çözümleri sağlamak amacıyla Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezlerinin temelini 2017'de San Francisco'da attık. Türkiye'de bugün resmi açılışını yaptığımız merkez Avrupa'da 2'nci, dünyada da ilk 10 merkezimiz arasında."

Akkol: Sürecin lokomotifi oluyoruz

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da Türkiye'de ihracatın yüzde 40'ını gerçekleştirerek ekonomiye her yıl 60 milyar doların üzerinde katkı sağladıklarını belirtti. Akkol, "Ülke ekonomisinin temel direğini oluşturan kurumları temsil etmenin bize yüklediği sorumluluk büyük. MESS olarak bu sorumluluğun bilinciyle iş barışı için aktif sorumluluk alıyoruz" diye konuştu.

MESS'in, WEF Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı'na katılmasıyla Türkiye'nin artık bu alanda fikir önderleri arasında yer aldığını söyleyen Akkol "Dijital dönüşümün küresel bilgi zincirinde, trenin vagonlarından biri değil, sürecin lokomotifi oluyoruz" ifadesini kullandı.