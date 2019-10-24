Sanayi firmalarına check-up gerek

24 Ekim 2019

Osman KILIÇ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin olağan toplantısı “Marka Şehir İstanbul'un Kalkınma ve Gelecek Vizyonunda Sanayimizin Yeri ve Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi. Afet riskleri gibi ülke ve bölge bütününde mekansal gelişme senaryoları oluşturulması gerektiğini vurgulayan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan , “26 Eylül’de yaşadığımız 5.8 şiddetindeki depremden sonra her kurum ‘Olası daha şiddetli bir depreme hazır mıyız’ sorusunun yanıtını arıyor.

Depremle ilgili öz eleştirimizi yapmak, yapabileceklerimizi öne çıkarmak adına İSO olarak, sorumluluğu güçlü bir şekilde almaya kararlıyız. Bunu büyük bir vebal olarak görüyoruz” dedi.

İstanbul’daki tüm sanayi firmalarının samimi ve sağlıklı bir check-up’ının yapılması gerektiğinin altını çizen Bahçıvan, “İstanbul’daki sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu ortaya koyacak bir envanter çalışmasına acilen ihtiyaç duyuluyor. Önümüzdeki günlerde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz, Odamız ve diğer ilgili kurumların katkısı ile bu envanterin çok kısa sürede oluşturulmasına yönelik çalışma başlayacak. Bu envanter

hazırlanırken, depreme dayanıklılık testlerinin bir standarda oturtulması da büyük önem taşıyor. Sigorta müessesinin bu konuda önemli bir otokontrol aracı olarak kullanılmasını da gerekli buluyoruz” diye konuştu.

“İstanbul, ekonominin şah damarıdır”

İstanbul’un Türkiye ekonomisinin şahdamarı olduğunu söyleyen Bahçıvan, “İstanbul, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 31’ini, ihracatın yüzde 51’ini, ithalatın yüzde 54’ünü karşılıyor. Dünyaya en entegre şehrimiz olarak dört saatlik bir uçak yolculuğu ile 1,5 milyar insanın oluşturduğu pazarlara ulaşım imkanı da sağlıyor. Bu özelliklere sahip İstanbul’da küresel bir vizyon ve dinamikler eşliğinde sanayinin yeniden yapılandırılması da gündemimizde yerini

koruyor. İSO’nun temel beklentisi; İstanbul’un menfaatleri ile sanayimizin menfaatlerinin birlikte ele alınmasıdır” şeklinde konuştu.

“Deprem için bütçeye 1 milyar TL ayırdık”

İSO’nun bu ayki konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, “Ülke ve şehir olarak yeniden üretim seferberliğine ihtiyacımız

var. Bununla ilgili belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Ortak masalar kuruyoruz” dedi. İstanbul Tanıtım ve Yatırım Ajansı ile yatırımları yönetip yarar sağlayacaklarını bildiren İmamoğlu, “Şehrimize yatırım yapmak isteyen yabancıların yaşadığı engelleri ortadan kaldıran bir sistemden bahsediyoruz. İstanbul İstatistik Ofisi kuruyoruz. Bu yer, siz iş insanlarına da yarar sağlayacak” dedi. Gelecek yılın bütçesine deprem ile ilgili 1 milyar TL ayırdıklarını belirten İmamoğlu, “Bu meseleyi bir milli mesele haline getirmeliyiz. İBB bu işin en merkezindedir. Bir deprem konseyi oluşturuyoruz. Deprem çalıştayı da yapacağız” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, “Üretim yapmaktan uzaklaşan ekonominin var olma şansı yok. Bizim ülke ve şehir olarak yeniden üretim seferberliğine ihtiyacımız var. Bununla ilgili belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Beraber üretmeli ve çalışmalıyız. Şehrin ekonomik aktörleriyle bu şehrin ekonomisini konuşmak bizim için vazgeçilmez bir prensiptir” dedi.