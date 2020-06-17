Sanayi güvenli üretime hazırlanıyor

17 Haziran 2020

Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Bursa ile Konya’daki OSB’lerde ve sanayi tesislerinde antikor testleri yapılmaya başlandı. Bursa’da Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda gerçekleştirilen antikor testleri OSB’ler ve sanayi tesislerinin talepleri doğrultusunda uygulanıyor. Bursa’da ilk olarak Demirtaş OSB’de yer alan Beyçelik Gestamp firmasında testler yapılmaya başlandı. Toplamda 400 işçiye antikor testi uygulandı. Antikor testi sonucunda kaç kişinin koronavirüs hastası veya daha önce hastalığı geçirmiş olduğu belirlenecek. Tespit edilen vakalara daha sonra PCR testi uygulanacak. Testler, Bursa’daki OSB’lerle sanayi tesislerinin talepleri doğrultusunda yapılacak.

Salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana güvenli üretim noktasında birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa’da 17 OSB’de toplam 240 bin çalışanımız var. Test sonuçları pozitif çıkan çalışanlarımızın tedavi süreçlerini süratle başlatırken, negatif çıkanların da üretime moralli bir şekilde devam etmelerini amaçlıyoruz. Firmalarımızın üretim hızını düşürmemek için gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Öte yandan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de Konya’da sanayi işletmelerinde çalışanlara yönelik COVID-19 antikor tarama testlerinin dün başladığını söyledi. Konya Sanayi Odası’nın koordinasyonunda yapılmaya başlanan tarama testlerinin işletmelere gidilerek, çalışanlardan yerinde numune almak suretiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Kütükcü, sanayicilerin çalışanlarına yönelik tarama testi taleplerinin pandemi.kso.org.tr adresinden toplandığı bilgisini verdi. Kütükcü, “Bu süreç, işverenlerimizin talepleri doğrultusunda devam edecek. Test yapılan çalışanlardan hiçbir ücret talep edilmeyecek” dedi.