Sanayi ihracatı temmuzda 11,4 milyar doları aştı

19 Ağustos 2020

Türkiye'nin sanayi ihracatı, temmuz ayında 11 milyar 495 milyon 132 bin dolara kadar çıktı. Böylece bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında 11 milyar 111 milyon 944 bin dolar olarak gerçekleşen sanayi ihracatı, şubat ayında 11 milyar 130 milyon 203 bin dolara çıktı. Yıl içerisinde bu seviyeden düşmeye başlayan sanayi ihracatı, mart ayında 10 milyar 16 milyon 23 bin dolara, nisan ayında ise 6 milyar 232 milyon 313 bin dolara kadar geriledi.

Nisan ayından sonra sanayi ihracatında aylık bazda toparlanma başladı. Sanayi ihracatı mayıs ayında 7 milyar 109 milyon 533 bin dolara, haziranda 10 milyar 224 milyon 619 bin dolara, temmuzda da 11 milyar 495 milyon 132 bin dolara yükseldi. Türkiye'nin sanayi ihracatı bu rakamla bu yıl içerisinde en yüksek seviyeye ulaştı.

Sanayi ihracatı temmuz ayında nisan ayına göre, yüzde 84 artarak 6 milyar 232 milyon 313 bin dolardan 11 milyar 495 milyon 132 bin dolara çıktı.

En fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Sanayiye bağlı sektörlerin ihracatına bakıldığında en fazla ihracatı 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisini 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 47 milyon 755 bin dolarla çelik, 987 milyon 931 bin dolarla elektrik elektronik, 755 milyon 129 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 668 milyon 268 bin dolarla makine ve aksamları, 656 milyon 49 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 416 milyon 814 bin dolarla iklimlerdirme sanayii, 351 milyon 646 bin dolarla çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, 346 milyon 644 bin dolarla mücevher, 249 milyon 85 bin dolarla halı, 141 milyon 333 bin dolarla gemi ve yat, 139 milyon 792 bin dolarla savunma ve havacılık sanayii, 128 milyon 379 bin dolarla deri ve deri mamulleri, 9 milyon 523 bin dolarla diğer sanayi ürünleri izledi.

Sektörlere bağlı ihracatta Almanya ve ABD öne çıktı

Sanayiye bağlı sektörlere ihracatta Almanya ve ABD öne çıktı. Bu ülkeleri Birleşik Krallık, İsrail, Fransa, Norveç, Irak, İtalya izledi.

ABD'ye en fazla ihracatı çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, halı, savunma ve havacılık sanayii sektörleri gerçekleştirdi.

Temmuz ayında ABD'ye çimento, cam seramik ve toprak ürünleri sektörü 54 milyon 750 bin dolar, demir ve demir dışı metaller sektörü 34 milyon 226 bin dolar, halı sektörü 97 milyon 348 bin dolar, savunma ve havacılık sanayii sektörü 61 milyon 232 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Almanya'ya en fazla ihracatı deri ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, iklimlendirme, makine ve aksamları, otomotiv sektörleri gerçekleştirdi. Ülkeye, deri ve mamulleri sektörü 13 milyon 367 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 349 milyon 155 bin dolar, iklimlendirme sanayii sektörü 45 milyon 718 bin dolar, makine ve aksamları sektörü 54 milyon 987 bin dolar, otomotiv endüstrisi 316 milyon 709 bin dolar dış satım yaptı.

Elektrik elektronik ve mücevher sektörlerinin ihracatında da Birleşik Krallık ön plana çıktı.

Bu ülkeye elektrik elektronik sektörü 137 milyon 827 bin dolar, mücevher sektörü 141 milyon 29 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Temmuz ayında en fazla dış satımı çelik sektörü İsrail'e, kimyevi maddeler ve mamulleri Irak'a, gemi ve yat Norveç'e, tekstil ve ham maddeleri İtalya'ya, diğer sanayi ürünleri Fransa'ya gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, çelik sektörü İsrail'e 77 milyon 288 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri Irak'a 97 milyon 183 bin dolar, gemi ve yat sektörü Norveç'e 52 milyon 414 bin dolar, tekstil ve ham maddeleri İtalya'ya,62 milyon 225 bin dolar, Diğer sanayi ürünleri Fransa'ya 861 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kaynak: AA