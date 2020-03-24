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Sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayi kapasite raporlarının geçerlilik sürelerini, 1 Mayıs’a kadar uzattıklarını duyurdu.

Sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle üyelerinden ve Odalardan gelen talepler doğrultusunda, sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresinin uzatılması kararı aldı.

Buna göre, geçerlilik süresi Mart ve Nisan aylarında sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Mart ve Nisan aylarında ilk defa yapılacak sanayi kapasite raporu başvuruları ve değişiklik zorunluluğu bulunan sanayi kapasite raporu başvuruları devam edecek.

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