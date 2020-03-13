Sanayi kenti Kocaeli, ‘tıbbi ve aromatik bitki’ merkezi olacak

13 Mart 2020

Türkiye’nin dünyaya açılan lojistik merkezi olan Kocaeli’nde, Kuzey Marmara Otoyolu’na (KMO) yakın bir bölgede bir lojistik köyün yapılması planlanıyor. Yerli otomobilin kalbinin attığı Bilişim Vadisi, TÜBİTAK MAM, Teknoparklar, Ar-Ge merkezleri, üniversiteler ile Kocaeli, Ar-Ge, inovasyon ve yazılımın üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde geçen yıl üçüncüsü “Şehircilik ve Mutlu Şehir” mottosuyla gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi de şehrin uluslararası marka olmasına katkı sağlıyor. Geçen yılki yerel seçimlerde AK Parti’den seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, taze bir başkan olarak katıldığı zirvede yaptığı konuşmada, “Tarihe not düşüyorum. Kartepe Zirvesi, Kocaeli’nin bir markası olacak” demişti. Kocaeli’nde bir tıbbi aromatik bitkiler borsası kurmak için çalıştıklarını dile getiren Büyükakın, DÜNYA Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’a şehir için yapacaklarını anlattı.

● Öncelikle ana teması “Şehircilik ve Mutlu Şehir” olan Kartepe Zirvesi’ni değerlendirir misiniz?

Kartepe Zirvesi’nin vizyonu Davos’a benziyor. Ekonomik boyutuyla baktığımızda Kartepe zirvesi, bölgede yaşayanlar için çok ciddi bir gelir kapısı. Bu tür marka zirvelerin bir başarı hikayesine dönüştürülmesi, bölgenin ekonomik yaşamına da katkı sağlar. Dolayısıyla Kartepe Zirvesi, buna benzer bir vizyonla başladı. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz zirvenin konseptini “Şehircilik ve Mutlu Şehir” olarak isimlendirdik. Mutlu şehir insanların yaşamaktan mutlu olduğu şehirdir. Mutlu Şehir mottosu iddialı ve bir o kadar da riskli bir mottoydu. Kartepe Zirvesi ve uluslararası etkinliklerin yapılması şehrin uluslararası marka olma noktasındaki çalışmalarına da katkı sağlar.

STK'LAR ŞEHİRLERE CİDDİ KATKILAR SAĞLARLAR

● STK’ların projelerini desteklediğinizi biliyoruz. Sosyal konulara yönelik hangi projelere katkı sundunuz?

STK’ların çalışma kapasitelerini artırmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. STK’ların proje yazma eğitimleriyle buluşturulması ve projelere başvurularının yapılması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. STK’ların kendi ilgi alanlarıyla ilgili çalışmaları, örneğin kadınlar ve çocuklara yönelik projeleri ve özellikle engellilere yönelik farkındalık etkinliklerini destekliyoruz. Geleceğin dünyası şehir yönetimi açısından dikkate alındığında STK’ların şehirlere ciddi katkılar sağlayacağını biliyoruz. Mutlu şehir olabilmek için gönüllülerin sayısı önemli bir kriter.

● Gebze’nin kanayan yarası trafik sorunu ile ilgili neler yapıldı ve bununla ilgili gelecek planlarınız neler?

Gebze trafiğini rahatlatacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen 15.7 kilometre Gebze-Darıca-OSB metro hattı projemizin çalışmaları devam ediyor. Proje için 5 milyarlık yatırım yapılacak. Projenin yapımı Ulaştırma Bakanlığı tarafından devam ediyor. Toplu taşımanın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bir diğer çalışmamız ise trafik dolaşımı ile ilgili. Bir yıl sonra bu çalışmalar da bitmiş olur. Trafiğin hareket yönünü organize ettiğinizde, aynı yol ağında aynı sayıda araç hareket edebilir. Karayolları, OSB’lere ulaşımda kullanılan otobanın üst tarafına geçişindeki problemle alakalı, orada bulunan iki köprünün 2x1 olarak genişletilmesiyle ilgili yaklaşık 40 milyon liralık bir projenin ihalesini yaptı. Bizde onun yan yol bağlantılarını, iki köprüye ilave, zeminde ve yukarıda kavşak düzenlemesi şeklinde yaklaşık 80 milyon liralık bir yatırım üzerinde çalışıyoruz ve ihale çalışmalarını yürütüyoruz. Gebze-Çayırova arasındaki otobanın da geçişini kapsayan idare köprüler ve yan yol bağlantıları yapılacak. Proje toplamda 120 milyon lira tutarında. Şu anda OSB’lere ulaşımda yaşanan trafik problemi bu projeyle birlikte ortadan kalkacak. Bu projenin de 2022’de tamamlanması planlanıyor.

EKOTURİZM MASTER PLANI HAZIRLIYORUZ

● Tıbbi aromatik bitkiler üretim teşviki projesini de hayata geçiriyorsunuz. Konuyla ilgili bilgi verir misiniz?

Şehrin, turizm, yelken, kürek ve su sporları yapılan bir şehir olarak vizyonunu değiştirmek gerekiyor. Şehri sporla tanıştırmamız gerekiyor. 6 mavi bayraklı sahilimiz, Kartepe gibi bir doğa harikamız var. Çeşitli doğa sporlarının ve sağlık turizminin yapıldığı bir cazibe merkezi haline gelebiliriz. Bu ekoturizm ile de desteklenebilir. Ekoturizm master planı hazırlamak için çalışmalara başladık. Bu noktada, “Tıbbi ve aromatik bitkiler üretim teşviki” projesini hayata geçiriyoruz. Bu alanda önümüzde ciddi bir fırsat var. Coğrafyamızın özelliklerine göre biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştirmeyi planlıyoruz. Kocaeli Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalarla pilot bölgemizi Kandıra olarak belirledik. Sonraki süreçte proje diğer ilçelerde de devam edecek. Projemiz 1.200 dekarlık bir alanda başlayacak. Maksimum destekleme alanı 15 dekar olacak. Hedefimiz endüstriyel tesis kurmak. Kocaeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çiftçi Eğitim, Geliştirme ve Üretim Merkezi yapacağız. Bu merkez 80 dekarlık açık, 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Bunun yanı sıra bitkilerin yağlarının çıkarılması için de bir tesis kuracağız. Yağın çıkarılması için kuracağımız tesis 12 milyon TL’ye mal olacak. Türkiye’de bu çapta bir tesis yok. Bu tesis 120 ton tıbbi aromatik bitkiyi işleyebilecek ve yağını çıkarabilecek. Bu çok ciddi bir yatırım olacak. Bu alanda Ar-Ge çalışmaları olacak.

100 HEKTARLIK ALANA LOJİSTİK KÖY YAPILACAK

● Kocaeli için ihtiyaç duyulan ‘TIR parkı‘ ile ilgili yürüttüğünüz bir proje var mı?

Türkiye’nin dış ticaret hedeflerinin tutması için Kocaeli’de liman kapasitesinin buna uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Çevresel hususlar dikkate alındığında Kocaeli Körfez’e ilave liman yatırımlarının yapılması, Körfez’in ekolojik dengesi açısından sıkıntılı. Sürdürülebilir büyümeyi dikkate alan bir yaklaşımla çözüm üretmeliyiz. Dolayısıyla bu noktada lojistik köy yapılması daha stratejik olur. 100 hektarlık bir alanda gümrük işlemlerinin de yapıldığı liman alanına demiryolu bağlantılı bir konsept… Böylelikle yük limandan iner, raylı sisteme aktarılır, oradan gümrükleme alanına gider ve yükün dağıtımı yapılır. Kuzey Marmara Otoyolu’na (KMO) yakın bir bölgede bir lojistik köyün yapılması hem bölgenin lojistik yükünün yönetilmesi hem de limanların elleçleme kapasitesinin artması açısından önemli bir imkan yaratır. Ama bu belediye imkanlarıyla yapılamaz, ulaştırma ve maliye bakanlıkları ile ortak bir proje yapılabilir. Kocaeli’de günde 200 bin kamyon hareket ediyor. 200 bin kamyonun yüzde 65'inin trafiği Kocaeli’de sonlanır. TIR parkları ile ilgili özellikle Körfez bölgesinde çalışmalarımız var. Lojistik köy konsepti tır parklarına ilişkin problemi de daha etkili ve ekonomik çözmenin yoludur.

Tıbbi ve aromatik bitki fidesi dağıtacağız



Tıbbi aromatik bitkiler üretim teşviki projesi için bu ay itibariyle talepleri toplayacağız, nisanda talepler değerlendirilecek, mayıs ayında sözleşmeleri imzalayacağız ve fide dikimlerini gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize fideleri biz vereceğiz. Fide alımlarıyla ilgili süreci başlattık. Bitki maksimum kapasiteye 5 yılda ulaşılabiliyor. Tarlaların sürülmesi için gereken araçların alımında da çiftçilerimize destek olacağız. Burada tıbbi aromatik bitkiler konusunda bir borsa kuracağız. Kocaeli, ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler Borsası’nın üssü olsun istiyoruz. Bunu Kocaeli Ticaret Odası’yla (KTO) birlikte yapacağız. Çiftçiye alma garantili ürün ektireceğiz. Satışı KTO ile birlikte organize edeceğiz. Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlanacak.

Park ve bahçelerde hükümlüler istihdam edilecek



Nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda geçmiş dönem belediye başkanımızın başlattığı meslek edindirme kursları devam ediyor. Kurslarımız sektörün talebinden çok vatandaşın talebiyle oluşuyor. Zaten bu sorunu çözmek için sektörün ihtiyaçlarıyla kurs planlaması yapmak üzere başkanımızın seçim beyannamesinde de belirttikleri Uzaklaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü kurulması planlanıyor. Ayrıca, hükümlülerin belli bir süre sonra belli şartları yerine getirmesi karşılığında istihdamlarına yönelik Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü projeler var. Park ve bahçelerle ilgili departmanımızda onlara istihdam sağlamak için eğitimler yürütüyoruz. Bilişim Vadisi'nin orada yeni bir proje daha hayata geçirilecek ve hükümlüler orada çalıştırılacak.

Çocuklar şehrimizde güvenle eğitim alıyor



Kocaeli iş imkanları açısından Türkiye’nin en hareketli şehri. Özellikle ekonominin canlılığı nedeniyle üniversite-sanayi iş birliği imkanları var. Kocaeli, muadilleriyle kıyaslandığında, yaşamak için sakin ve uygun bir şehir. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi kendi alanlarında uzman kadrosuyla kaliteli eğitim vermektedir. Aileler çocuklarını şehrimize güvenle gönderebilirler.



Akçaray, her gün 40 bin kişi taşıyor



Akçaray’da günlük ortalama 40 bin vatandaşımız yolculuk yapıyor. 50 bin yolcu rekoruna da ulaştık. Ulaşım için bu tür çözümler üretildiğinde yolculuk talebi de artıyor. Vizyonumuz doğrultusunda toplu taşımaların içinde raylı sistemlerin payını iki kat artırmak, toplam yolculuk için de toplu taşımanın payını da iki kat artırmak gibi hedeflerimiz var. Toplu taşımada da bir yapılanmaya gidiyoruz. UlaşımPark’ta bunu harekete geçiren merkez olacak.