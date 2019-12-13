Sanayi 'maden' buldu!

13 Aralık 2019

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Sanayi üretiminde artış ekimde hız keserek devam etti. Yıllık bazda ekimde yüzde 5,4 artması beklenen üretim yüzde 3,8 arttı. Sanayi üretimi eylül ayında 13 ay sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiş ve yüzde 3,4 artış kaydetmişti. Arındırılmamış verilere göre ise yıllık yüzde 2,8 artış hesaplandı.

Sert düşüşü 'metal' frenledi

Sanayi üretimi ekimde aylık bazda ise yüzde 0,9 düşüş gösterdi. Arındırılmamış verilere göre ise aylık artış yüzde 2,8 oldu.

Sanayi üretiminin ayrıntılarına bakıldığında madencilik sektörünün alt endeksindeki metal cevherlerindeki artış dikkat çekti. Ekim ayında metal cevheri madenciliğinde yıllık bazda yüzde 47,2 ve aylık bazda yüzde 6,7 artış yaşandı. Böylece metal cevheri madenciliği toplam sanayi üretimine aylık 2.7 puan, yıllık ise puan 14,1 puan katkı verdi. Söz konusu sektörde artış bu ölçüde gerçekleşmeseydi, toplam sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 yerine yüzde 3,2 düşecekti. Yıllık yüzde 3,8 artan sanayi üretimi ise yüzde 1,1 artış gösterecekti.





TÜİK verilerine göre; sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

Aylık yüzde 4,6 artış bekleniyordu, yüzde 0.9 düştü

Aylık bazda yüzde 4,6 artış beklentisine karşın sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.