Sanayi parsel fiyatlarına tepki
Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Bölge Müdürleri Kurulu Başkanı Ali Eycellioğlu, OSB’lerdeki sanayi parsellerinin satış fiyatlarına sınırlama getirilmesinin yarattığı gelir kaybının hizmette sıkıntılar yaşattığını belirterek, fiyat sınırlamasından vazgeçilmesini istedi.
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