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Sanayi sektörü ihracatı kasımda yüzde 33,9 arttı

Türkiye sanayi sektörü ihracatı, 2021 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9’luk artışla 16 milyar 297 milyon dolara ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468,5 milyon dolara yükseldi.

Sanayi sektörü de ihracatını kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak sektörün aylık bazda ihracat rekoru olan 16 milyar 297,2 milyon dolara çıkardı. Sanayi ihracatı, geçen ayki toplam ihracatın yüzde 75,9'unu oluşturdu.

Sanayiye bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı, 2 milyar 530,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 397,4 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 48,3 milyon dolarla çelik, 1 milyar 733,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 282,8 milyon dolarla mücevher, 1 milyar 275,2 milyon dolarla elektrik elektronik, 1 milyar 205 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 937,4 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 840,4 milyon dolarla makine ve aksamları, 561,3 milyon dolarla iklimlendirme sanayii, 397,2 milyon dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 384,5 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayii, 280,5 milyon dolarla halı, 259,8 milyon dolarla gemi ve yat, 148,6 milyon dolarla deri ve deri mamulleri, 15,2 milyon dolarla diğer sanayi ürünleri izledi.

En çok ihracat artışı mücevherde

Sanayi grubu bünyesindeki 16 sektörden 15 tanesi kasımda ihracatını artırırken 1 sektörün dış satımında gerileme görüldü. Sanayiye bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla yüzde 307,6 ile mücevher sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü, yüzde 100,9 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 69,5 ile çelik, yüzde 67,6 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 58,2 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 47,1 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 43,1 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 33,1 ile tekstil ve hammaddeleri, yüzde 27,8 ile iklimlendirme sanayii, yüzde 24,9 ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri, yüzde 21,2 ile makine ve aksamları, yüzde 16,4 ile gemi ve yat, yüzde 15 ile elektrik elektronik, yüzde 14,4 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 8,9 ile halı sektörleri takip etti.

Otomotiv sektörünün dış satımı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azaldı. Otomotiv sektörünün dış satımı azalmasına karşın ihracatta lokomotif sektör olmayı sürdürdü.

Sanayi ihracatında lokomotif ülke Almanya

Kasım ayında, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, iklimlendirme sanayii, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi en fazla Almanya'ya, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, halı, savunma ve havacılık sanayii en fazla ABD'ye, elektrik elektronik, mücevher sektörleri en fazla Birleşik Krallık'a, çelik ile tekstil ve hammaddeleri sektörleri en fazla İtalya'ya, diğer sanayi ürünleri en fazla Vietnam'a, gemi ve yat sektörü en fazla Çin'e, kimyevi maddeler ve mamulleri en fazla Hollanda'ya dış satım yaptı.

Sanayiye bağlı sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi. Almanya'ya demir ve demir dışı metaller 159,6 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 12,2 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 299 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 54,4 milyon dolar, makine ve aksamları 92,9 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 393,3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

ABD'ye, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 49,6 milyon dolarlık, halı sektörü 82,2 milyon dolarlık, savunma ve havacılık sanayii 103,5 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Birleşik Krallık'a elektrik elektronik sektörü 191,3 milyon dolar, mücevher sektörü 368,3 milyon dolar tutarında, İtalya'ya çelik sektörü 161,3 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri 98,6 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Diğer sanayi ürünleri Vietnam'a 1 milyon 383 bin dolar, gemi ve yat sektörü Çin'e 99,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri Hollanda'ya, 156,2 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

TİM'in verilerine göre, 2021 yılı Kasım ayında sanayi ve sanayiye bağlı ürünlerin ihracatı şöyle:

 

1 - 30 KASIM ((bin dolar)

SEKTÖRLER

2020

2021

Değişim ('21/'20)

Pay(20) (%)

SANAYİ

12.173.867

16.297.178

33,9

75,9

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

1.065.731

1.366.611

28,2

6,4

Tekstil ve Hammaddeleri

704.150

937.422

33,1

4,4

Deri ve Deri Mamulleri

103.919

148.657

43,1

0,7

Halı

257.663

280.532

8,9

1,3

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.

1.629.462

2.397.369

47,1

11,2

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

1.629.462

2.397.369

47,1

11,2

C. SANAYİ MAMULLERİ

9.478.674

12.533.198

32,2

58,4

Hazırgiyim ve Konfeksiyon

1.514.597

1.733.326

14,4

8,1

Otomotiv Endüstrisi

2.696.294

2.530.317

-6,2

11,8

Gemi ve Yat

223.266

259.778

16,4

1,2

Elektrik Elektronik

1.109.000

1.275.171

15

5,9

Makine ve Aksamları

693.407

840.316

21,2

3,9

Demir ve Demir Dışı Metaller

761.575

1.204.964

58,2

5,6

Çelik

1.208.070

2.048.263

69,5

9,5

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

318.070

397.190

24,9

1,9

Mücevher

314.717

1.282.844

307,6

6

Savunma ve Havacılık Sanayii

191.364

384.529

100,9

1,8

İklimlendirme Sanayii

439.230

561.276

27,8

2,6

Diğer Sanayi Ürünleri

9.082

15.225

67,6

0,1

 