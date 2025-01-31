Sanayi sektöründeki kriz derinleşti! Almanya’da işsizlik ocakta yükseldi!

Almanya’da ekonomik durgunluğun etkileri iş gücü piyasasında kendini hissettirmeye devam ediyor. Federal İstihdam Ajansı’nın açıkladığı son verilere göre, işsizlik oranı Ocak ayında yüzde 6,2’ye yükseldi. Bu oran, Aralık ayındaki yüzde 6,1’lik seviyeye kıyasla 0,1 puanlık bir artış anlamına geliyor.

Açıklanan verilere göre, Ocak ayında işsizlik başvuruları 11 bin kişi artarken, kayıtlı açık iş sayısı 632 bine düştü. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 66 bin daha düşük olarak kaydedildi. İş gücü piyasasında yaşanan bu daralma, özellikle Almanya’nın güçlü sanayi sektöründe yaşanan işten çıkarmaların etkisiyle derinleşiyor.

Sanayide işten çıkarmalar hız kazandı

Son aylarda Almanya’nın önde gelen sanayi firmaları iş gücünü küçültme kararı alırken, bu durum işsizlik verilerine doğrudan yansıyor. Volkswagen, 2030 yılına kadar 35 bin kişilik iş gücü azaltımı planladığını duyurdu. Thyssenkrupp ve Bosch gibi sanayi devleri, işten çıkarmalara başlayacağını açıkladı.

Sanayi sektöründeki işten çıkarmalar, üretimin pandemi öncesi seviyelerin gerisinde kalmasından kaynaklanıyor. Özellikle küresel ekonomik durgunluk, Almanya’nın ihracata dayalı ekonomisini olumsuz etkileyerek büyük şirketleri maliyetleri düşürmeye yönlendiriyor.

Yeni hükümeti zorlu ekonomik gündem bekliyor

Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek seçimlerin ardından göreve başlayacak hükümet, iş gücü piyasasındaki zayıflamaya karşı önlemler almak zorunda kalacak. Uzmanlar, sanayi sektöründeki küçülmenin istihdam politikaları açısından büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtiyor.

Almanya’da işsizlik rakamlarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği, hükümetin ekonomi politikalarına ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak. Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, iş gücü piyasasının nasıl toparlanacağı ise merak konusu.