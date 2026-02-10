Sanayi üretimi alarm veriyor: 14 ayın en düşük seviyesi

Ekonomik büyümenin öncü göstercelerinden sanayi üretimi 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Sanayi üretimi Aralık 2025'te yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2,1 düşüş kaydetti.

Buna göre, sanayi üretiminde yıllık bazda Ekim 2024'ten bu yana en sert düşüş yaşandı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 0,8 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 artış gösterdi.