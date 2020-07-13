Sanayi üretimi beklenenden iyi geldi

13 Temmuz 2020

Sanayi üretimi mayıs ayında yıllık bazda yüzde 19,9 gerilerken bir önceki aya göre artış yüzde 17,4 oldu. Beklentiler sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 21 civarında daralacağı yönündeydi.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,3 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.