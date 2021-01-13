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Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Sanayi üretim endeksi, kasım ayında yıllık bazda yüzde 11 artış kaydetti. Piyasa beklentisi yüzde 9 civarı artış yönündeydi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sanayi üretim endeksi, geçen kasım ayında bir önceki yılık aynı ayına göre yıllık bazda yüzde 11 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6, imalat sanayi sektörü endeksi %11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,5 arttı.

Ayrıntılar birazdan...