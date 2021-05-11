Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi Üretim Endeksi'nin mart ayında yıllık bazda yüzde 16,6 artış kaydettiğini açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.

Çeyreklik performans yıllık bazda yüzde 12,3 artış

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 2,6 arttı.