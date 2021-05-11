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Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Sanayi Üretim Endeksi, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artış kaydetti. Piyasa beklentileri artışın yüzde 13,4 civarında olacağı yönündeydi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi Üretim Endeksi'nin mart ayında yıllık bazda yüzde 16,6 artış kaydettiğini açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir  önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı  sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında  madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7  azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar  ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.

Çeyreklik performans yıllık bazda yüzde 12,3 artış 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci  çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. Bir  önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi  üretimi ise yüzde 2,6 arttı.