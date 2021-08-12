Sanayi üretimi haziran ayında yıllık yüzde 23,9 arttı

Haziran ayında ekonominin yeniden açılmasıyla ekonomik aktivite de ivme kazandı. Son açıklanan sanayi üretimi de bu tabloyu destekliyor. Haziranda sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3 artarken, yıllık üretim artışı, baz etkisinin de katkısıyla yüzde 23,9 oldu. Temmuz ayına ilişkin öncü veriler de sanayi üretiminde olumlu seyrin sürdüğüne işaret ediyor. İmalat sanayi PMI endeksi 54 ile son 6 ayın en yükseğinde gerçekleşmişti.

Madencilik ve taş ocakçılığı aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 24,3 artış gösterdi. İmalat sanayiinde aylık bazda yüzde 2,6 artış görülürken, yıllık bazda ise yüzde 24,8'lik büyüme kaydedildi. Elektrik, gaz, buhar grubunda ise aylık bazda yüzde 0,3 daralma görülmüş, yıllık bazda ise büyüme yüzde 13,9 oldu.

Aylık bazda dayanıklı tüketim malı yüzde 5, dayanıksız tüketim malı yüzde 4,2, sermaye malı yüzde 3,6 ve ara malı yüzde 0,9 oranında arttı. Enerji yüzde 0,5 oranında daraldı. İlgili kalemlerdeki yıllık değişimlere bakıldığında ise dayanıklı tüketim malı yüzde 30,9, ara malı yüzde 28,3, sermaye malı yüzde 25, dayanıksız tüketim malı yüzde 18,1 ve enerji yüzde 16,8 artış ortaya koydu.

İkinci çeyrekte yüzde 20 büyüme beklentisini teyit ediyor

Akbank Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün bugün açıklanan verilere ilişkin analizi şöyle: Sanayi üretimi büyümenin ana sürükleyicisi olmaya devam ediyor ve baz etkilerinin de katkısıyla ikinci çeyrekte güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Geçtiğimiz yılın 2. çeyreğinde ekonomik kapanmaların etkisiyle yıllık bazda yüzde 16,6 daralan sanayi üretimi, 2021'in 2. çeyreğinde yüzde 40,3 ile rekor yüksek artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl ise 2. çeyrekte yaşanan yüzde 10,3'lük daralma sonrası, TCMB sunumları bu yılın 2. çeyreğinde büyümenin yüzde 20-25 aralığında gerçekleşeceğine işaret ediyordu. Nitekim, güçlü veriler de bu öngörüyü teyit ediyor. İlk çeyrekte sanayi üretimi yüzde 11,3 artarken, büyüme yüzde 7 olarak gerçekleşmişti. Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü veriler de şu anda olumlu seyrini korurken, aktivitede ılımlı bir ivme kaybı olsa dahi yılın oldukça güçlü bir büyümeyle tamamlanacağını düşünüyoruz şu anki 2021 yılı büyüme beklentimiz yüzde 8-8,5 seviyesinde.