Sanayi üretimi, kasımda yüzde 5.1 arttı

14 Ocak 2020

Sanayi üretimi, kasım ayında piyasa beklentilerinin hafif altında yüzde 5,1 artış gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 5.5 artış olacağı yönündeydi. Ancak bu yüksek oranlı artış, en son 2018 Temmuz döneminde yüzde 5.3 ile görülmüştü. Sanayi üretiminde aylık bazda ise yüzde 1 artış beklentisine karşın yüzde 0,7 artış yaşandı. Arındırılmamış hesaplamalara göre ise yüzde 4.3 artış görüldü.





Yıllık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Aylık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

En yüksek katkı yine 'metal cevherleri'nden

Yıllık bazda sanayi üretimine en yüksek katkıyı 9.4 puanla metal cevherleri madenciliği sektörü sundu. Sektör, ekim döneminde de sanayi üretimindeki artışa 14,1 puan katkı vermişti. Metal cevherleri madenciliği kasımda aylık bazda ise 5 puanlık kayba neden oldu.