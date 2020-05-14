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Sanayi üretimi martta yüzde 2 düştü

Mart ayında sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

Sanayi üretimi martta yüzde 2 düştü
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Sanayi üretim endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 7,1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.

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