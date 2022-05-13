Sanayi üretimi martta yüzde 9,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı.

Buna göre sanayi üretimi mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 arttı. Aylık bazda ise Mart ayında sanayi üretimi yüzde 1,8 daraldı. Şubat ayında sanayi üretimi yüzde 13,3 artmıştı.

Alt sektörler incelendiğinde, mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.