Sanayi üretimi Mayıs'ta beklenti üzerinde arttı

Sanayi üretimi, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.5 artarken, yıllık artış yüzde 9.1 oldu. Üretimde aylık yüzde 0.3 daralma ve yıllık bazda yüzde 8 artış bekleniyordu. Üretim Nisan'da yıllık yüzde 10.8 artış göstermişti.

İmalat sanayinde yüzde 10.7 artış

TÜİK verilerine göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Aylık bazda ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.