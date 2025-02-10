Sanayi üretimi ne durumda? Son veriler açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretiminde yıllık yüzde 7,0 artış gözlemlendi.

Sanayinin alt sektörlerine (2021=100 referans yıllı) bakıldığında ise söz konusu ayda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artış gerçekleşirken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 11,4 arttı.

Sanayi üretiminde aylık yüzde 5,0 artış

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.