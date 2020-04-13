Sanayi üretimi şubatta yüzde 7,5 arttı

13 Nisan 2020

TÜİK tarafından açıklanan toplam sanayi endeksi şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artışla 110,6 puana yükseldi. Ocak ayında endeks 108,6 puan düzeyindeydi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,4 arttı.

Bir önceki aya göre artış yüzde 1,2



Sanayinin alt sektörleri bir önceki aya göre değerlendirildiğinde şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,8 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.