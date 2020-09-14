Sanayi üretimi temmuzda yüzde 4,4 arttı

14 Eylül 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi, temmuz ayında 119,3 puana yükseldi. Endekste aylık bazda artış yüzde 8,4 olurken yıllık bazda artış ise yüzde 4,4 oldu.



Nisan ayına göre toparlanma yüzde 50'yi geçti



Salgının en sert etkilerinin görüldüğü nisan ayında 78,1 puana kadar gerileyen sanayi üretim endeksi, üst üste 3 aylık toparlanmanın ardından 119,3 puana kadar tırmandı. Böylece nisan ayına göre, endeksteki toparlanma yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Bakan Albayrak: Tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temmuzda sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 4,4, perakende satış hacminin de yüzde 11,9 arttığını belirterek, "Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık." ifadesini kullandı.



Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerini değerlendirdi. Verilerdeki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:



"Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık. Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,4, perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 20,2 yükseldi."