Sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı

14 Şubat 2020

Şebnem TURHAN

Sanayi üretimi, baz etkisinin desteğiyle pozitif bölgedeki seyrini sürdürüyor. Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6.7 artması beklenen sanayi üretimi, yüzde 8.6 artış gösterdi. Arındırılmamış verilere göre sanayi üretimi artışı yüzde 9.5 olarak hesaplandı. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 1.9 arttı.

Sanayi ortalamada yüzde 0.6 daraldı

Sanayi üretimi, 2019 yılında adeta bir “V” çizdi. Aralık ayı güçlü baz etkisiyle yüzde 10’lara ulaşsa da, yıllık ortalama yüzde 0.6 düşüşe işaret etti. Sanayi üretimi 2018 yılında ise ortalama yüzde 1.3 artış göstermişti.

Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 1.9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.

Çeyreklik bazda yüzde 5.8 artış gösterdi

Öte yandan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.5 arttı.

İmalat sanayi 8.1 puan katkı verdi

İmalat sanayi, yıllık bazda 8.1 puan katkı sundu. TÜİK verilerine göre, yıllık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.

Tekstil ve giyimde hızlanma sinyali

İmalat sanayinde büyümeyi sürükleyen sektörlerin başında gıda geliyor. Gıda sektörü yıllık üretimini yüzde 8.1 arttırdı ve imalat sanayi büyümesine 1.1 puanlık katkı sağladı. Tekstil sektörü yüzde 11.6, giyim ise yüzde 10.7 üretim artışı yakaladı. Bu iki sektörden 1.9 puanlık katkı geldi. İhracatçı sektörlerden kimya sektöründe yüzde 10.5 büyüme karşılığında 0.5 puanlık katkı var. Kauçuk ve plastik imalatında da yüzde 9.3’lük artıştan 0.5 puan katkı sağlandı.

Tüm verilerde revizyon yapıldı

TÜİK dün açıkladığı verilere göre, Aralık 2019’de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak sanayi üretimi aylık yüzde 1.9, takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 8.6 arttı. 2019’un yanı sıra 23 ayın en yüksek artışını yakalayan sanayi verisine karşılık TÜİK tüm eski aylarda revizyona gitti. Kasım 2019’da yıllık büyüme yüzde 5.1 açıklanmışken yüzde 4.9’a çekildi.

- HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK: Büyüme trendinin başladığı görülüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8.6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz.”

- SANAYİ BAKANI VARANK: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından “Aralık 2019’da sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı” diyerek, şunları kaydetti: “Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz.”

- ESO BAŞKANI KESİKBAŞ: Girdilerin düşmesi hızlandıracak

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, verilerin, kur şokunun ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin bittiğini gösterdiğini belirterek, “Büyüme toparlanma sinyallerinin belirginleştiğine işaret ediyor. Girdilerin düşmesi ile birlikte bu büyüme süreci daha da hızlanacaktır” dedi.

- GSO BAŞKANI ÜNVERDİ: Savunma ve medikalde yeni adımlar

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, açıklanan verilerin ülkenin üretim gücünü ortaya koyduğunu söyleyerek "Türkiye’nin sanayi gücüne daha fazla katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu noktada savunma sanayi ve medikal sektörüne yönelik önemli adımlar atıyoruz” dedi.

- MÜSİAD BAŞKANI KAAN: Toparlanma ilk çeyrekte de sürecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, artışın, iç talepteki canlanmanın genele yayıldığını göstermesinin reel sektör adına sevindirici olduğunu kaydederek, “Toparlanma ilk çeyrekte sürecek” dedi. ,

- İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: Çarklar zor koşullarda bile döndü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, verilerin sanayinin çarklarının zor koşullarda bile döndüğünü gösterdiğini belirterek “Öncü göstergeler, iyileşmenin ocakta da süreceğini göstermektedir” dedi.

- EBSO BAŞKANI YORGANCILAR: İstihdam yaratan yatırımlara yönelelim

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar Ocak PMI verisinin son ayların en güçlüsü gelmesinin, sanayi üretiminin izleyeceği yol için de işaret verdiğini söyleyerek “Bizim istihdam yaratan yatırımlara yönelmemiz lazım” dedi.

- DSO BAŞKANI KEÇECİ: Çin'den büyük siparişler geliyor

Denizli Sanayi Odası (DSO) BaşkanıMüjdat Keçeci, artışı ağustostan bu yana hissetmeye başladıklarını belirterek bunun büyük ölçüde ihracata dayandığını ve Çin'den büyük siparişler almaya başladıklarını kaydetti.

- KSO BAŞKANI ZEYTİNOĞLU: Üretimde güçlü bir artış var

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) BaşkanıAyhan Zeytinoğlu, üretimdeki artıştan memmnuniyet duyduklarını kaydederek sanayinin güçlü bir büyüme gösterdiğini dile getirdi.

Aralıkta cirolar yüzde 21 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2019 yılı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artış kaydetti. Endeksin alt kalemleri olan ticaret ciro endeksindeki yüzde 26.9 ve hizmet ciro endeksindeki yüzde 22.3’lük artış dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 16.8, inşaat ciro endeksi yüzde 8. 1 büyüdü.

Perakende satışta büyüme yüzde 11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.8 büyüdü. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki aya göre ise yüzde 1.1 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar yüzde 2.4 yükseliş gösterdi.