Sanayi üretiminde çarklar hız kesiyor

Sanayinin çarklarında yavaşlama devam ediyor. Sanayi üretimi, ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,4 artarken, yıllık bazda artış yüzde 1 ile sınırlı kaldı.

İki yıldan uzun süredir aralıksız her ay artan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, son aylarda küresel yavaşlamaya paralel olarak ivme kaybetse de ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2.7 büyümesi bekleniyordu. Temmuzda sanayi üretiminde aylık yüzde 6,2 daralma yaşanmıştı.

Sanayi üretiminde (Temmuz-Ağustos ortalaması) bir çeyrek öncesine kıyasla yüzde 3,9 düşüş söz konusu.

İmalatta yıllık artış yüzde 2,2

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

Aylık bazdda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü yüzde 3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 artış gösterdi.