Sanayi üretiminde çift haneli artış

Sanayi üretim endeksi, ekim ayında takvim etkisinden arındırılmış verilere göre yıllık bazda yüzde 10,2 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 8 civarı artacağı yönündeydi. Arındırılmamış verilere göre yıllık yüzde 9,4 artış hesaplandı.

İmalat sanayide yüzde 11 artış

TÜİK verilerine göre; sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı.

Aylık artış yüzde 1,1



Sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.