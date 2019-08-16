Sanayi üretiminde düşüş beklenti üzerinde

16 Ağustos 2019

Sanayi üretimi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 3.9 düşüş gösterdi. Piyasada ağırlıklı beklenti, takvim etkisinden arındırılmış üretimin yıllık bazda yüzde 1 civarında azalacağı yönündeydi. Öte yandan mayıs ayında yüzde 1.3 artış gösteren mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise haziranda yüzde 3.7 düştü.

Arındırılmamış verilere göre yüzde 9.6 düşüş

Bu arada arındırılmamış verilerle sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 9,6 düşüş gösterdi. Foreks anketinde beklenti yüzde 6,2 düşüş olacağı yönündeydi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı.

Aylık bazda düşüş yüzde 3.7



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 azaldı



2019 yılı ikinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,5 arttı.