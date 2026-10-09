Sanayi üretiminde düşüş: İmalat sanayisi yüzde 2,5 daraldı

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Türkiye'de sanayi üretimi ağustos ayında hem yıllık hem de aylık bazda geriledi. TÜİK'in 9 Ekim 2026'da yayımladığı verilere göre imalat sanayisindeki daralma dikkat çekerken madencilik ve enerji sektörlerinde üretim artışı görüldü.

TÜİK verilerine göre Ağustos 2026'da sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörlerinde yıllık değişim şöyle gerçekleşti:

İmalat sanayisi: Yüzde 2,5 azaldı.

Madencilik ve taş ocakçılığı: Yüzde 1,7 arttı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı: Yüzde 1,3 arttı.

Sanayi üretimi aylık bazda da geriledi

Sanayi Üretim Endeksi, ağustos ayında temmuz ayına göre yüzde 1 düştü. Aylık verilerde imalat sanayisi yüzde 1,6 daralırken madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,1 artış kaydedildi.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise aylık üretim artışı yüzde 3,3 oldu.

Yüksek teknoloji üretimi yüzde 14,5 arttı

Sanayi üretimindeki genel düşüşe karşın yüksek teknoloji grubunda yıllık yüzde 14,5 artış gerçekleşti. Bu gruptaki aylık üretim artışı ise yüzde 4,8 olarak kaydedildi.

Sermaye malı üretiminde yüzde 5,1 azalış

Ana sanayi grupları incelendiğinde sermaye malı üretimi yıllık yüzde 5,1, dayanıklı tüketim malı üretimi yüzde 1,5 ve dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 4,1 geriledi. Enerji grubunda ise yıllık yüzde 4,4 artış gerçekleşti. Sermaye malı üretiminde aylık düşüş yüzde 3,3 olurken enerji grubunda aylık yüzde 3,4 artış kaydedildi.