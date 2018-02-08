Sanayi üretiminde güçlü performans

08 Şubat 2018

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi 2017 Aralık ayında güçlü bir performans sergiledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rapora göre, Türkiye'de sanayi üretimi aylık yüzde 0.9 yıllık yüzde 8.7 arttı. Ekonomistler sanayi üretimi endeksinde yıllık yüzde 6,8 artış bekliyordu.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

2017 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,7 artış kaydetti.