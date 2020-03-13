Sanayi üretiminde ilk 'korona' etkisi
Sanayi üretimi ocak ayında aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 7,9 arttı. Çin’den pazarın kaydığı sektörler sanayi üretimini ocak ayında artırmayı başardı. Bunların başında üretimini yüzde 14 artıran tekstil sektörü geliyor. Ancak ihracatçı sektörler hız kesti.
Şebnem TURHAN
Sanayi üretimi yıla yüzde 7.9 yükselişle başladı. Aralık 2019’a göre ise sanayi üretiminde yüzde 0.2’lik gerileme oldu. Takvim etkisinden arındırılmış olarak ocakta yüzde 8.6 seviyesinde bir artış beklenirken üretimde büyüme yüzde 7.9’da kaldı.