ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Sanayi üretiminde ilk 'korona' etkisi

Sanayi üretimi ocak ayında aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 7,9 arttı. Çin’den pazarın kaydığı sektörler sanayi üretimini ocak ayında artırmayı başardı. Bunların başında üretimini yüzde 14 artıran tekstil sektörü geliyor. Ancak ihracatçı sektörler hız kesti.

Sanayi üretiminde ilk 'korona' etkisi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Şebnem TURHAN

Sanayi üretimi yıla yüzde 7.9 yükselişle başladı. Aralık 2019’a göre ise sanayi üretiminde yüzde 0.2’lik gerileme oldu. Takvim etkisinden arındırılmış olarak ocakta yüzde 8.6 seviyesinde bir artış beklenirken üretimde büyüme yüzde 7.9’da kaldı.

Üretim artışının da hız kesmesinin de nedeni dünyayı kasıp kavuran koronavirüs. Çin’den siparişlerin kaydığı başta tekstil, giyim, ana metal gibi sektörlerde üretim artarken, özellikle Avrupa’ya ihracatçı olan otomotiv, elektrikli makine, kimya, plastik gibi sektörlerde üretimde büyüme olsa da hız kesti. Şubat ayında iç tüketimdeki ivmelenme sanayi üretimini destekleyecek ancak küresel salgın koronavirüsün etkisi ihracatçı sektörlerde çok daha ağır hissedilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ocakta madeencilik ve taşocakçılığı sektöründe üretim yüzde 8.5, imalat sanayinde yüzde 8.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 3.8 arttı. Sanayideki yüzde 7.9’luk büyümenin 7.2 puanı imalat sanayinden geldi.

İmalat sanayinde gıdadaki istikrarlı büyüme sürüyor. Hem ekonomik aktivitedeki hareketlenme hem de ihracat bu sektörü büyütüyor. Ocakta da yüzde 5.8’lik üretim artışı imalat sanayine 0.7 puanlık katkı yaptı. Şubatta da büyüme beklenen sektörlerden biri gıda.



İmalatta büyümenin yüzde 34’ü geleneksel sektörlerden

Türkiye’nin geleneksel sektörleri koronavirüs salgını sırasında kurtarıcı oldu. Tekstil, giyim, deri imalat sanayine en büyük katkıyı vermeyi başardı. Bu da toplam sanayi üretimindeki artışı getirdi. Tekstil ürünleri imalatı yüzde 13.7 arttı. Tekstildeki üretim artışının imalat sanayine etkisi 1.5 puan oldu. Giyimde yüzde 10.1’lik büyümenin katkısı 0.7 puan. Deride ise yüzde 14.2 büyümeyle sağlanan destek 0.2 puan. Böylece geleneksel sektörlerimizin imalat sanayideki yüzde 8.2’lik büyümenin 2.4 puanını karşıladılar.

Yine Çin’deki durum nedeniyle öne çıkan sektörlerden ana metal üretimini yüzde 9.2 arttırdı ve bu sektörün katkısı da 0.9 puana yükseldi. Çelikten tüpler borular, ilk işlenmesinden elde edilen ürünler çift haneli üretim artışı gösterdi, ana demir ve çelik ürünleri imalatında da yüzde 9.6 büyüme var.

İhracatçı sektörlerde ilk işaretler geldi

İhracatçı sektörlerde de üretim artışı var. Ancak önceki aylara göre hız kesmiş durumda. Otomotivde yüzde 2.9’luk büyüme 0.2 puanlık katkı yaptı. Elektrikli makinede üretim artışı yüzde 11.3, imalat sanayiye katkı 0.4 puan. Kimyasallarda büyüme yüzde 6.2 ve katkısı 0.4 puan. Tüm bu sektörlerin önceki aylarda hem üretim artışı hem katkısı daha yüksek oluyordu. Koronavirüsün hem Türkiye’de hem Avrupa’da etkisini artırması ihracatçı sektörlerde daha yoğun hissedilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap