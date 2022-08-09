Sanayi ürünleri ihracatının yüzde 44,5’i İstanbul’dan

Türkiye'nin ihracatında lokomotif görev üstlenen İstanbul, sanayi ürünleri ihracatında da önemli bir paya sahip bulunuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı, 2022 yılı Temmuz ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 6 milyar 958 milyon 509 bin dolara çıktı.

Temmuz ayında sanayi sektörü 13 milyar 627 milyon dolarlık ihracata imza atarken, bu dış satımın 6 milyar 59 milyon 233 bin dolarını İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. Böylece İstanbullu şirketler, söz konusu dönemde sanayi ürünleri ihracatında yüzde 44,5 paya sahip oldu.

İstanbul'dan temmuz ayında kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 197 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 115 milyon dolarlık, çelik sektörü 726 milyon 920 bin dolarlık, otomotiv endüstrisi 544 milyon 119 bin dolarlık, demir ve demir dışı metaller 535 milyon 204 bin dolarlık, elektrik ve elektronik 507 milyon 196 bin dolarlık, mücevher sektörü 328 milyon 565 bin dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 317 milyon 403 bin dolarlık, makine ve aksamları 227 milyon 251 bin dolarlık, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 199 milyon 535 bin dolarlık, iklimlendirme sanayi 178 milyon 184 bin dolarlık, deri ve deri mamulleri 113 milyon 29 bin dolarlık, halı sektörü 37 milyon 191 bin dolarlık, gemi yat ve hizmetleri 24 milyon 268 bin dolarlık ve diğer sanayi ürünleri 7 milyon 363 bin dolarlık ihracat yaptı.

100 milyon doları aşan 14 il

İstanbul'un ardından temmuz ayında en fazla sanayi ihracatı gerçekleştiren ikinci il, 1 milyar 741 milyon dolar ile Kocaeli oldu. Kocaeli'nin ardından 939,6 milyon dolarla Bursa üçüncü sırada yer alırken, İzmir 764,3 milyon dolarlık, Ankara 746,8 milyon dolarlık, Gaziantep 407,7 milyon dolarlık, Denizli 287,8 milyon dolarlık, Sakarya 266,2 milyon dolarlık, Manisa 265 milyon dolarlık ve Hatay 234,1 milyon dolarlık sanayi ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde Konya'dan 188,8 milyon dolarlık, Kayseri'den 173,4 milyon dolarlık, Adana'dan 168,9 milyon dolarlık ve Tekirdağ'dan 104,3 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihracatı yapıldı.

Böylece Türkiye'nin 14 ilinde geçen ay 100 milyon doların üzerinde sanayi ürünleri ihracatına imza atıldı.

Almanya ve ABD zirvede

Türkiye'nin sanayi ihracatının yüzde 44,5'inin gerçekleştirildiği İstanbul'dan geçen ay dünyanın 210 noktasına dış satım yapıldı.

İstanbul'un en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, Almanya ve ABD zirvede yer alıyor. İstanbul'dan en fazla ihracat 615 milyon 587 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı, 422 milyon 714 bin dolarla ABD, 399 milyon 721 bin dolarla Birleşik Krallık, 291 milyon 535 bin dolarla Rusya Federasyonu ve 279 milyon 562 bin dolarla İtalya izledi.