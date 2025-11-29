Sanayi ürünlerine 9 ayda 278 milyon lira ceza: En çok ceza asansörlere kesildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yılın ocak-eylül döneminde 30 bin 339 sanayi ürününü denetlerken, uygunsuz bulunanlara 278 milyon 49 bin 99 liralık ceza uygulandı.

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde de devam etti.

Denetimler, metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi sanayi ürünleri denetime tabi tutuldu.

Bu yılın 9 ayında farklı marka ve modelde 30 bin 339 sanayi ürünü denetlendi.

Söz konusu ürünlerin 3 bin 282'si ilgili mevzuata aykırı bulundu. Bu ürünlerden 337'si teste gönderildi ve 174 farklı marka ve modeldeki ürünle ilgili toplatma kararı verildi.

Ayrıca, 582 ürün için uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla süre tanındı.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 278 milyon 49 bin 99 lira ceza uygulandı.

Her 100 üründen 11'i uygunsuz bulundu

Bu kapsamda en çok denetlenen ürün grupları, asansörler ve elektrikli ekipmanlar oldu.

Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grubu da yüzde 33,33 ile aerosol kaplar olarak tespit edildi. Bunu yüzde 22,93 ile asansörler izledi.

Ocak-eylül döneminde denetlenen her 100 üründen yaklaşık 11'i uygunsuz bulunurken, denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 10,82 olarak belirlendi.

Asansörlere 154 milyon liralık ceza

Asansörler, bu dönemde en çok para cezası verilen ürün grubu oldu.

Bu dönemde asansörlere yönelik 10 bin 258 denetim gerçekleştirildi. Denetlenen asansörlerden 2 bin 352'si uygunsuz bulundu, 156'sı teste gönderildi ve 181'i için düzeltme süresi verildi.

Uygunsuz bulunan asansörlere bu yılın ocak-eylül döneminde 154 milyon 252 bin 869 lira ceza uygulandı.

En çok idari para cezasının verildiği diğer ürün grupları ise 58 milyon 715 bin 303 lirayla otomotiv, 18 milyon 663 bin 463 lirayla elektrikli ekipmanlar ve 17 milyon 242 bin 428 lirayla makineler olarak kayıtlara geçti.

Hazır ambalajlı ürünler denetlendi

Metroloji alanındaki ürün gruplarında da 9 ayda 1 milyon 622 bin 600 denetim ve muayene gerçekleştirildi. Bu kapsamda 623 bin 441 gaz sayacı ve 283 bin 948 takograf denetlendi.

Ayrıca 211 bin 792 akaryakıt ve LPG sayacı ile 195 bin 459 tartı aleti de denetimden geçti.

Aynı dönemde, 5 bin 37 hazır ambalajlı mamul denetlendi.