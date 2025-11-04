Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 400 milyon dolarlık yeşil dönüşüm programını başlattık

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Kacır, Türkiye ekonomisinin “20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü” ve yıl sonunda milli gelirin 1,5 trilyon doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Kacır, Türkiye’nin sanayi üretim endeksinin pandemi öncesine göre yüzde 30,6 artışla G20 ülkeleri arasında öne çıktığını, Almanya, Fransa ve İtalya’da ise üretimin hâlâ salgın öncesi seviyelerin altında olduğunu vurguladı.

İmalat sanayi katma değerinde dünya sıralamasında 14. basamakta yer alan Türkiye’nin, 9 aylık ihracatının 200 milyar doları aştığını belirten Kacır, “Yüksek teknolojili ürün ihracatında yüzde 12,7 artış sağladık” dedi.

AR-GE harcamaları 20 milyar dolara yaklaştı

2002’de 1,2 milyar dolar olan AR-GE harcamasının 2024 itibarıyla 19,9 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Kacır, teknopark sayısının 2’den 113’e çıktığını, burada faaliyet gösteren 12 bin girişimin 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kacır, “Mevcutta 250 MW olan veri merkezi kapasitemizi 2030’a kadar 1 GW’a çıkaracağız. Ayrıca sanayide kullanılan endüstriyel robot sayısını 200 bine yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile bugüne kadar 328 milyar liralık yatırımı finanse ettiklerini, Hamle Programı tamamlandığında dış ticaret dengesine yıllık 11,4 milyar dolarlık katkı sağlanacağını ifade etti.

Savunma ve uzay sanayisinde yeni adımlar

Savunma sanayisinde 1 yılda 123 yatırım için teşvik verdiklerini belirten Kacır, “TÜBİTAK SAGE’de ısıl pil üretim kapasitesini iki katına çıkarıyoruz. GÖKHAN, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN füzeleri yeni nesil savaş platformlarına entegre ediliyor” bilgisini paylaştı.

“Uzayda bağımsız erişim” hedefine dikkat çeken Kacır, Türkiye’nin ilk uzay limanının uluslararası ortaklıkla kurulmakta olduğunu, 2026’da Antalya’da Uluslararası Uzay Kongresi’ne ev sahipliği yapılacağını açıkladı.