Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Araçlar için hızlı şarj altyapısı 5 katına çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulunarak sanayicilerle istişare toplantısı yaptı.

Olgun Çelik firmasının OSB'deki yeni yatırımının açılış törenine katılan Kacır, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin son 22 yılda adeta sıfırdan inşa ettiği AR-GE ve inovasyon ekosistemi, güçlü üretim altyapısıyla otomotiv sektörünün yeni mobilite ekosistemi dönüşümüne liderlik etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Kacır, "İşte bu anlayışla, elektrikli araç devrimini doğru zamanda yakalayarak Türkiye Yüzyılı'nda da teknolojide öncü, üretimde güçlü bir Türkiye için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Yeni nesil endüstri politikamızın somut örneği doğuştan elektrikli ve akıllı otomobil TOGG'u Sayın Cumhurbaşkanımızın iddiası ve güçlü liderliğiyle yollara çıkardık." diye konuştu.

Hızlı şarj altyapısı beş katına çıktı

Hızlı şarj istasyonlarının kurulumunu destekleyerek çevre dostu elektrikli araçların yurdun dört bir köşesinde kullanımını yaygınlaştırdıklarını anlatan Kacır, sağladıkları desteklerle 7 bin 600'ü hızlı şarj olmak üzere 20 bin 900 şarj bağlantı noktasına ulaştıklarını ve hızlı şarj altyapısını sadece bir yılda 5 katına çıkardıklarını bildirdi.

BYD'nin yatırımı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD'nin Türkiye'de büyük ölçekte bir üretim tesisi ve AR-GE inovasyon merkezi kurması için sıkı bir temas yürüttüklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti: "Ölçeği ve niteliği itibarıyla tarihi bir yatırımı Manisa'mıza, Türkiye'mize kazandırmayı amaçlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda imzaladığımız yatırım anlaşması doğrultusunda BYD, 1 milyar dolar büyüklüğünde yatırım gerçekleştirerek yıllık başlangıçta 150 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisini ve yeşil teknolojilere yönelik AR-GE merkezini Manisa'da kuracak. Kritik bileşenleri üretim ve tedariği dahil elektrikli araç üretimindeki farklı süreçleri içeren yüksek katma değerli bu yatırımla BYD, elektrikli araçları ülkemizde üretecek, başta Avrupa pazarları olmak üzere dünyaya Manisa'dan ihraç edecek. Doğrudan 5 bin kişiye oluşturacağı değer zinciriyle 25 bine yakın vatandaşımıza istihdam sağlayacak bu yatırımın Manisa'mıza, ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Kacır, BYD firmasının gerek Çin'de gerek dünyanın farklı ülkelerinde bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımlarda 1,5 yıl gibi rekor olarak tarif edilebilecek sürelerde üretime geçtiğini, Manisa'da da aynı şekilde bir yatırım olmasını beklediklerini söyledi.