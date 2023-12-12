Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan İtalyan şirketlere yatırım çağrısı

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Türkiye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini’nin katıldığı etkinlikte, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine sundukları katkılar nedeniyle iki şirkete ödül verildi. Leonarda da Vinci’nin adını taşıyan ödüllerin sahibi, Türkiye’den Desa Deri ve İtalya’dan Pietro Fiorentini Spa oldu. Törende yaptığı konuşmada her iki ülkenin asırlardır devam eden tarihi ve ekonomik bağına dikkat çeken Bakan Kacır, “Her iki millet asırlardır Akdeniz’de ticari ve ekonomik hayata canlılık katarken; sahip oldukları dinamizmi 21’inci yüzyılda da sürdürmeye devam ediyor. 2002 yılından bu yana her iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 katına çıkarak 26 milyar dolara yükseldi. Bu yükseliş trendini bu yıl da koruyacağımıza inanıyoruz ve yakın zamanda ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı başaracağız.” dedi.

Düşük maliyetli finansmana erişimi kolaylaştırma hedefi

“Türkiye ve İtalya ortak bir tarihi ve ortak değerleri paylaşan iki NATO müttefiği. İki ülkenin sahip olduğu küresel ekonomik güç ve ticari ortaklık tarih boyunca ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde her zaman temel unsurlardan biri oldu.” diyen Bakan Kacır, “Türkiye'ye yatırım yapanları ve ülkemizin potansiyeline güvenenleri vizyonumuzu paylaşan elçiler olarak görüyoruz. Yatırımları artırmak ve ticari iş birliğimiz için beklentilerimizden biri de Gümrük Birliği'nin revize edilmesidir. Modernize edilecek bir Gümrük Birliği, iki ülke arasında çok daha güçlü bir iş birliği ortamı kurulmasına destek olacaktır.” açıklamasında bulundu. “Türkiye’nin güçlü endüstriyel teknoloji ve yatırım ekosistemine vurgu yapan Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: “İmalat sanayinde ihracatımızı son 20 yılı aşkın sürede 7 kat artırarak 240 milyar dolar seviyesine çıkardık. Start-up ekosistemimiz 7 unicorn yarattı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken teknoloji altyapımızla ihracat rekoru kırdık. Yüksek katma değerli sektörlerde yatırımı artırmak için önemli katkılar sağladık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızla, teknolojik ve stratejik yatırımlar özelinde hazırladığımız programla, yatırımcılarımızın uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu program, Türkiye'nin rekabet gücünü artırırken, ekonomimize de destek sağlayacak. Bu vesileyle, hepinizi bu programa başvurmaya ve katma değerli üretim için güçlü bir ortaklık kurmaya davet ediyorum.”

Yaklaşık 10 bin teknoloji tabanlı firmanın, 101 teknoparkta 100 bin kişiye istihdam sağladığını hatırlatan Kacır, “Bin 600’den fazla Ar-Ge tasarım merkezi ve 273 bin Ar-Ge çalışanı ülkemizdeki teknoloji ekosistemi söz konusu olduğunda en güçlü oyuncuları arasında yer alıyor. Ülkemiz, tedarik zincirleri yeniden şekil alırken, uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi olarak konumlanmış durumda. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunan yatırımcıların yanındayız. Yüksek teknoloji yatırımlarına öncelik vermek adına teşvik sistemimizi revize edeceğiz. Bu anlamda İtalyan dostlarımızla her iki ülkenin ekonomisine ve Ar-Ge altyapısına değer katacak iş birliklerine hazırız. Mevcut küresel ortamda, uluslararası iş birliği yalnızca dijital dönüşüme yardımcı olmuyor; ülkeler için yeni iş fırsatları da doğuruyor. Bu anlamda 7,5 milyar Euro'luk Dijital Avrupa Programı’nın da Türkiye ve İtalya arasında Ar-Ge iş birliğini artırmak adına önemli bir araç olarak görüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

"İşbirliğimizi güçlendirmek için her fırsatı değerlendirmeliyiz"

Dünyanın karmaşık ve zor bir süreçten geçtiğini belirten İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, “Belirsizlikler artarken zorluklar da büyüyor. Küresel anlamda senaryolar o kadar hızlı bir şekilde yeniden yazılıyor ki ayak uydurmak zorlaşıyor. Tüm bunlara rağmen 2023 yılında Türkiye ve İtalya arasında ticaretin büyüdüğünü görüyoruz. Ve bu durum iki ülkenin sahip olduğu bağlar konusunda çok şey söylüyor. İş birliğimizi güçlendirmek adına her fırsatı değerlendirmeliyiz. Son bir yılda yürüttüğümüz yoğun temaslar iki ülke arasındaki diyaloğun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Liderlerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Meloni, son 12-13 aylık dönemde 5 kez bir araya geldi. Bölgesel sorunlardan iklim değişikliğiyle mücadeleye, enerjide iş birliğinden yapay zekaya kadar bakanlıklarımız düzeyinde tartışabileceğimiz çok fazla konu olacak. Bakan Kacır'la da konuştuğumuz üzere bazı temel stratejik hedeflerimiz olacağına da inanıyoruz. Bu da İtalya'nın son 20 yıldır desteklediği, Türkiye'nin Avrupa perspektifidir. Birlikte çalışarak ufkumuzu genişletelim. Zengin bir tarihe ve güçlü kültürel ilişkilere sahip dost ülkeler olarak toplumlarımızın iyiliği için birlikte çalışabileceğimiz konusunda şüphe duymayalım.” dedi.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin uzun süredir son derece başarılı şekilde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Bugün baktığımızda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin rekor seviyeye geldiğini görüyoruz. İtalya ticari ilişkilerde sağlam bir şekilde Türkiye’nin en büyük beşinci ortağı durumunda. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda ise Türkiye’nin ikinci büyük partneriyiz. Bu yıl içinde özel durumlar yaşansa da ticaret hacmimiz 26 milyar doların üzerinde ve büyümeye devam ediyor. Bu başarıdan hepimiz büyük bir gurur duyuyoruz. Türk şirketlerin İtalya’ya yaptığı yatırımlar ve aynı şekilde İtalyan şirketlerin Türkiye’deki yatırımları istikrarlı bir şekilde artıyor. İtalyan şirketlerin Türkiye’de halihazırdaki sermaye büyüklüğü birkaç milyar dolara ulaşmış vaziyette. Son dönemlerde yaşanan bir diğer önemli gelişme de Türk şirketlerin İtalya’ya sermaye ihraç etmeleri. Hala istenen seviyelere ulaşamasa da milyar dolar seviyesine yaklaştığına inanıyorum. Bu yüzden bu adımın da iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için bir başka yol olduğuna inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın iki ülke arasındaki ticari ilişkilere olan yaklaşımı ve ilgisi için teşekkür ediyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda da büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz.”