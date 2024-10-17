Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 2024'te uygunsuz ürünlere 82,7 milyon lira ceza uygulandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın 9 ayında 26 bin 763 gözetim ve denetim faaliyeti gerçekleştirirken, uygunsuz ürünler nedeniyle imalatçı, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcılara 82 milyon 688 bin 994 lira idari para cezası uyguladı.

101 marka-model hakkında güvensizlik kararı

Bakanlığa bağlı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yılın 9 ayında 101 farklı marka-model hakkında güvensizlik kararı verildi ve bu ürünler piyasadan toplatıldı. Kablo, LED panel, şarj cihazı, priz, elektrikli battaniye, vantilatör, kazan, motosiklet kaskı, karavan, ekskavatör, kaplanmış lastik, O1 kategorisi araçlar, et kıyma makinesi, set üstü ocak, kaya kırıcı kartuş ve LED sürücü bu ürünler arasında yer aldı.

Yerli üreticiler haksız rekabete karşı koruma altında

Hem tüketiciyi hem de yerli üreticinin rekabet edebilirliğini tehdit eden ithal ürünler de denetlendi. Yıl içindeki ürün denetimlerinin yüzde 56'sı ithal, yüzde 44'ü yerli ürünlere yönelik yapıldı.

Denetimlerde ithal ürünlere ağırlık verilmesiyle Türkiye'ye gelen güvensiz ürünlerin piyasadan toplatılması ve yerli üreticilerin oluşan haksız rekabete karşı korunmaları amaçlandı. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinde yer alan büyük veri risk analizine tabi tutularak teknik düzenlemesine uygun olmadığı şüphesi taşıyan ürünler iç piyasada denetlendi. Benzer şekilde iç piyasa denetimlerinde tespit edilen ve ürün güvenliği mevzuatına uygun olmayan ithal ürünler Bakanlığa bildirildi. Böylece 2 aşamalı eylem planıyla Türkiye'ye giren güvensiz ithal ürünler engellendi.

4 bin 448 ürün için bilgilendirme faaliyeti

Gözetim faaliyetleri kapsamında firma ziyaretleri yapıldı. 4 bin 448 ürün ve 860 hizmet yeri için bilgilendirme faaliyeti yürütüldü. Bu faaliyetler kapsamında, yerli üreticiler ve ithalatçılar mevzuatın getirdiği yükümlülükler hakkında bilgilendirildi. Bilgilendirmelerde piyasaya arz edilen ürünlerin tüketici güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde tasarlanması ve üretilmesi konusu vurgulandı.