Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri TBMM'de

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri üzerinde görüşmeler başladı. Gündeme geçmeden önce, grup başkanvekilleri söz adı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatarak, teklifte, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme sürelerinin, 49 yıla kadar uzatılmasını eleştirdi.

Özel, söz konusu teklifte, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınabilmesine imkan sağlayan düzenlemenin de Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Meclis'e Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg ile geldiğini aktaran Özel, "Sayın Bakan istiyor ki bugün Togg konuşulsun. Eyvallah, Meclis'e gelmiş; ne getirdiyse, millete verilen yetkinin geri alınmayacağı gibi hediye de geri alınmaz,; onu da Meclis'te bırakın, bir şarj ünitesi koyun. Götürürseniz, şanınıza yakışmaz. Eksiği, gediği görülsün. Genel Sekreter de şarjını taksın; milletin vekilleri onu test eder, görür, katkımız olur." diye konuştu.

Özgür Özel ayrıca, söz konusu kanun teklifini göstererek, "Biz Togg'la gurur duyarız ama bundan utanç duyarız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise İYİ Parti grubunun, AK Parti milletvekillerinin bütçe üzerinde konuşmaları başladığında salonu terk ettiklerini belirterek, siyasi linç ve itibar suikastıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Elitaş, "İYİ Parti grubu eğer burada kendi arkadaşlarına karşı grup olarak bir bireysel hareketi ortaya koyuyorlarsa eyvallah; ama bunu Genel Başkanlarının talimatıyla yapıyorlarsa iradelerini bir kişiye teslim eden İYİ Parti grubuyla karşı karşıyayız. Burada hanımağa talimat veriyor 'Çıkın dışarı.' diyor. Ben buradan Sayın Akşener'e sesleniyorum, diyorum ki milletvekili arkadaşlarımızı zor durumda bırakmayın. Hüseyin Örs'ü tanırım, gelsin buraya, doğrusunu anlatsın, bizim Bursa Milletvekilimizin linç edilmesine meydan vermesin." ifadelerini kullandı.

"Türkiye artık dünya ölçeğinde güçlü bir sanayi ülkesi"

Daha sonra AK Parti milletvekilleri bütçe üzerinde konuşma yaptı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Türkiye'nin ekonomik anlamda yüksek gelir grubundaki ülkelerin seviyesine ulaşma hedefi olduğunu, bu hedefe ulaşmanın yolunun, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma, güçlü, kararlı, dengeli ve planlı sanayi politikalarından geçtiğini söyledi.

Ülkenin güçlü ve sürdürülebilir şekilde büyümesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini teşvik ettiğini, girişimciliği desteklediğini, bölgelerin potansiyelini artıracak kurumsal projeleri tek tek hayata geçirdiğini anlatan Öztürk, "Bir zamanlar, iğneden ipliğe neredeyse her sanayi malını ithal etmekte olan Türkiye artık dünya ölçeğinde güçlü bir sanayi ülkesidir. Satın alma gücü paritesine göre, Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisine sahiptir." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, bugün Meclis'e yerli ve milli otomobil Togg geldiğini anımsatan Öztürk, "Bakanım, ben de bu aracın Meclis'te kalmasını talep ediyorum. Siz dediniz ki 'Araç benim değil.' ama eminim Sayın Özel'in talebi de bu, bütün grupların da talebi bu. Bu, tarihe bir not düşmektir. Bu milli Togg'un Meclis'te kalmasını arzu ediyorum." dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, kalkınma projeleri arasında ölçek, boyut ve hedefleri itibarıyla dünyadaki en büyük yatırımlardan biri olan GAP'ın, Mardin ile birlikte 9 ili kapsadığını anlattı.

Alan ve nüfus açısından Türkiye'nin yaklaşık yüzde 10'luk bölümüne tekabül eden GAP'ın tamamlanabilmesi amacıyla bölgeye yapılan yatırımların 2003 yılından itibaren düzenli bir şekilde artırıldığını söyleyen Demirkaya, "GAP bölgesi yatırımlarının ülke içindeki payı 2001 yılında yüzde 5'lere kadar düşerken 2003-2021 dönemi içerisinde yüzde 14'lerin üzerine kadar çıkmıştır. 1990-2021 döneminde 2021 yılı fiyatlarıyla 224 küsur milyar lira kaynak ayrılırken bunların 199 küsur milyar lirası yatırıma dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, partisinin hükümetlerinin Doğu Anadolu Bölgesi'ne büyük önem verdiğine işaret ederek, "Bölgemizi her alanda daha yaşanabilir bir hale getirmek amacı doğrultusunda DAP idaresi kurulmuş. İdare, faaliyete başladığı 2013 yılından itibaren çeşitli sektörlere yönelik programlar uygulayarak bölgede birçok projeye finansman desteği sağlamıştır." şeklinde konuştu.

"KOP idaresi 2 milyar liranın üzerinde destek sağladı"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresinin geniş tarım arazilerine rağmen su kaynakları kısıtlı olan ve Türkiye'nin gıda güvenliği için stratejik konumda bulunan bölgede toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve kırsal kalkınma önceliğinde faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti.

Özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan gıda güvenliğinin, bölgenin cazibesini bir kez daha ön plana çıkardığına işaret eden Sorgun, "KOP idaresi, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması için enerji, turizm, sanayi ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine yönelik projeleri destekleyerek bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmayı hedeflemektedir. KOP idaresi bugüne kadar bölge insanına çeşitli alanlarda 2 milyar liranın üzerinde destek sağlamıştır." şeklinde konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP), 2021-2023 yılları arasını kapsayan yeni bölge kalkınma programı kapsamında, tarımsal üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma, turizm ve sanayide ekonomik büyüme, beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi programlarında çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

DOKAP Başkanlığının, bugüne kadar 670 projeye 2022 yılı fiyatlarıyla 2,1 milyar lira kaynak aktardığını belirten Balta, "Proje kapsamında bölgemizde sürdürülebilir turizm yaklaşımı benimsenerek, 2013-2022 yılları arasında turizm sektöründe 268 adet projeye tahsis edilen toplam ödenek miktarı 2022 fiyatlarıyla 1,25 milyar liradır." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, KOSGEB'in, partisinin iktidarları döneminde tam anlamıyla atağa kalktığını ve gerek destekler gerek desteklenen AR-GE çalışmaları gerekse projeler noktasında önemli bir portföye ulaştığını söyledi. Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurulduğu 1990 yılından 2002 yılına kadar sadece 14,5 milyon lira destek dağıtan kurum, AK Parti'mizin iktidara geldiği 2003 yılından bugüne kadar 10,88 milyar lira, bugünkü güncellenmiş rakamlarla reel değerine baktığımız zaman 31 milyar lira değerinde destek ödemesi yapmıştır. Bu devasa gelişim küçük ve orta ölçekli firmaların yaşaması, gelişmesi, sanayiye katılımı, ekonomiye katkısı anlamında ortaya konulan vizyonun net bir göstergesidir. Bu destekler dışında, yine, kapsam dahilinde kalan gruplar alternatif finansman yoluyla aynı tarihler arasında 21,76 milyar lira bugünkü reel değerlerle 100 milyar lirayı bulan kredi hacmi de oluşturulmuştur. KOSGEB iktidarlarımız döneminde başlatılan ve 2010 yılında faaliyeti olmayan AR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında üreticilerimizin ve yeni ürünler geliştirilmesi, mevcut ürünler üzerinde yeni gelişmeler sağlaması için destek ödemeleri yapmaya başlamıştır. Sadece 2022 yılının Ekim ayına kadar geçen dönemde 1393 işletmemize toplam 173 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirilmiştir."

"Togg, milli gururumuz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, 2017 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının, Türk Patent Kurumunu araştırma ve inceleme otoritesi olarak tescil ettiğini, kurumun araştırma raporlarıyla dünyada ilk 10 kurum arasına girmeyi başardığını söyledi.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı verilerine göre Türkiye'nin uluslararası patent başvurusunda 16'ncı, uluslararası marka başvurusunda 10'uncu ve uluslararası tasarım başvurusunda 11'inci sırada yer aldığını belirten Şentürk, "Türk Patent Kurumumuz, 1260 coğrafi işaret düzenlemiş ve böylece tarihi, milli ve coğrafi değerlerimizin tanıtım ve markalaşmasına ciddi bir katkı sağlamıştır." şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, sanayide dijital dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyonda tarihinin en büyük desteklerini verirken son bir yılda 18 yeni organize sanayi bölgesi kurulduğunu söyledi. Endüstri bölgelerinin sayısının 29'a ulaştığını, 59 ilde yer alan 96 Teknopark'ta binlerce araştırmacının çalıştığını anlatan Koçer, şunları kaydetti:



"Ocak ayından bu yana KOSGEB üzerinden KOBİ'lere 8,3 milyar lira kaynak sağlandı. KOSGEB, bu yıl 106 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdi. AR-GE ve ÜR-GE İnovasyon Destek Programı ile KOBİ'lere 6 milyon liraya kadar destek sağlanmaya devam ediyor. Sanayi Bakanlığı destekleri sayesinde ülkemizde AR-GE harcamalarının milli gelirdeki payı binde 5'ten yüzde 1,13'e çıktı. Yılın üçüncü çeyreğinde istihdam bir önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişiye, sanayide kapasite kullanım oranı ise yüzde 75,9'a ulaştı. Savunma sanayimizin ulaştığı seviye dünyanın takdirini topluyor, gücümüzü artırıyor. Yerli otomobilimiz Togg, milli gururumuz. Bugün Togg'u ilk defa Meclis'te ağırlıyoruz."

"Bu, Türkiye'nin başarısıdır"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek yasalaştığını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığının, kanun kapsamındaki eğitim ve sınavları 5 ay gibi kısa bir sürede sonuçlandırdığını belirten Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınav konusunda boykot çağrısında bulunduğunu anımsattı. Erdem, şunları kaydetti:

"Diğer muhalefet partilerinin ve bazı sendikaların haksız, sadece siyasi görüşleriyle kışkırtmalarına rağmen, öğretmenlerimiz yine Cumhur İttifakı'na güvendi ve şartları tutan öğretmenlerimizin yüzde 95'i uzman ve başöğretmen olmak için başvuruda bulundu. Başvuran öğretmenlerimizin yüzde 99'u kendilerine sınav öncesi sunulan eğitimlerini tamamladı. Eğitimler sonunda uzman öğretmenlik sınavına 432 bin öğretmenimiz girdi ve 422 bini kazandı; yüzde 97,6'sı. Yine eğitimleri sonunda başöğretmenlikte yüzde 97,5 başarı oranıyla 66 bin öğretmen başöğretmen oldu. Öğretmenlerimizi yanıltan siyasilerin, sendikaların, bu noktada, sınava girmeyen yüzde 5'lik kısmındaki veballerini düşünmelerini arzu ederim. Yine eksik kalan, başöğretmenliğe süresi yetmeyenlere yeniden süreyi ve idarecilerin durumunu da hep beraber değerlendireceğimize inanıyorum. Bu yüksek oranda katılım, yüksek başarı için öğretmenlerimizi bir kez daha huzurlarınızda tebrik ediyorum. Yeni kariyer ve buna bağlı ücret artışları da hayırlı olsun."

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Türkiye'de 300 bin yabancı öğrenci bulunduğunu ifade ederek, bu duruma "Afrika ülkelerinden, Türk Cumhuriyetlerinden, Balkan ülkelerinden öğrencileri aldınız, ondan sonra da '300 bin öğrenci' diye övünüyorsunuz." şeklinde eleştiride bulunanlar olduğunu anlattı.

YÖK verilerine göre Almanya'dan bine yakın öğrenci bulunduğunu bildiren Özdemir, "Yunanistan'dan 2 bin 500'ü aşan öğrencinin bulunduğunu görüyoruz, Amerika'dan, Kanada'dan öğrenci alıyor, Hollanda'dan, Fransa'dan, Avusturya'dan, İtalya'dan. Listeyi şöyle alt alta koyduğunuzda bir A4 kağıdının arka yüzüne geçtiğini ve oranın da neredeyse yetmez hale geldiğini görüyorsunuz. Üniversitelerimizin sayısı hala yetersiz, hala bizim yapacağımız çok iş var, alacağımız çok mesafe var. Kalitenin yükseltilmesi noktasında daha çok çaba harcamamız gerekiyor. Akademisyenlerimizin uluslararası standartlarda, uluslararası ölçekte başarılı bilim adamları olmaları için bizim daha alacağımız çok mesafe var ama bugün gelinen noktayı da elbette yabana atmamak lazım. Bu, Türkiye'nin başarısıdır, milletin başarısıdır." sözlerini sarf etti.

"Üniversitenin kapısından AK Parti sayesinde girebiliyorlar"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifinin 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatarak, "Bir dönem millete kabus yaşattınız. Temel hak ve hürriyetlerini kısıtladığınız, hayatlarını söndürdüğünüz, çok boyutlu ve sistematik işkencelerin mağduru olan, bu zamana kadar da yargılanmaları devam eden insanlar var. Madem 'Hesap vermeden helalleşelim.' diyorsunuz, alın size imkan. Anayasa değişikliği teklifimize destek verin." diye konuştu.

Öçal, 28 Şubat döneminde yapılan yargısız infazlar konusunda helalleşilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, partisinin iktidarlarında üniversitelerin demokratik dönüşümünü sağladıklarını ifade ederek, "Başörtüsü sorununu çözdük, bin bir zahmet ve zorlukla üniversitelerin kapısına gelen Anadolu'nun başörtülü çocukları üniversite kapılarından kovulmuyor artık." ifadelerini kullandı.

Maviş, katsayı engellerini kaldırdıklarını da dile getirerek, "Artık imam hatip mezunları da meslek lisesi mezunları da istedikleri üniversitenin kapısından AK Parti sayesinde girebiliyorlar. Yıllarca denklikleri verilmeyen, diplomaları iptal edilen öğrencilerin uğradığı haksızlıkları giderdik. Bütün bu demokratik kazanımları, AK Parti kadrolarının ve grubumuzun onurlu mücadelesiyle gerçekleştirdik. Üniversitelerimizi darbecilerin yuvası olmaktan çıkardık." dedi.

Bu arada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de 28 Şubat sürecinde üniversitede olduğunu ve başörtülü arkadaşına yapılan haksızlığa karşı koyduğunu anlattı.