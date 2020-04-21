Sanayi ve tekstil ürünlerine ek gümrük vergisi

21 Nisan 2020

ANKARA-Hafta sonu oyun konsollarıyla gündeme gelen ithalatta ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi. Resmi Gazete’de iki ayrı ithalat rejimi kararı ile aralarında oyuncak, mobilya, kazak ve ayakkabının bulunduğu, 50 fasıl altındaki 3 binin üzerinde ürünün için ek gümrük vergisi getirildi.

Tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı ve benzeri kategoride 2 bine yakın ürüne ek gümrük vergileri getirildi. Bu kategoride 30 ve 67’nci fasıllar arasındaki ürünlere yüzde 8 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri uygulanacak. 32’nci fasıl ile 97’nci fasıllarda yer alan bin 200 civarındaki sanayi ürünlerine ise yüzde 5.5 ile yüzde 40 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirildi.

İlave gümrük vergisi bazı ülke grupları için uygulanmıyor, uygulanmayan ülkeler şunlar: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya, Singapur.

İlave gümrük vergisi uygulanacak ülke grupları ise şunlar: En az gelişmiş ülkeler, özel teşvik ve düzenlemelerden yararlanacak ülkeler, gelişme yolundaki ülkeler, diğer ülkeler.

Hangi ürünlere ek vergi geldi?

Bu listede yer alan fasıllardaki tüm ürünlere ek vergi getirilmemiş olup, her faslın altındaki 12’li Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) dikkat edilmeli. Örneğin kıymetli metal başlıklı 71’inci fasılda taklit mücevher için ek vergi getirildi.

I Sayılı liste (20 fasıl)

30-Eczacılık ürünleri, 42-Deri eşya, 43-Kürk ve taklit ürünler, 51-Yapağı, yün mensucat, 52-Pamuk, 53-Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, 54-Sentetik ve suni flamentler, 55-Sentetik ve suni devamsız lifler, 56-Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, 57-Halı, 58-Özel dokunmuş mensucat, 59-Dokumaya elverişli maddelerden mensucat, 60-Örme veya kroşe eşya,61-Örme veya kroşe giyim eşyası, 62-Erkek , palto, kaban, kazak, 63-Dokumaya elverişli maddelerden hazır eşya, 64-Ayakkabı, 65-Şapka, 66-Şemsiye, 67-Yapma çiçek, peruk

II Sayılı liste (30 fasıl)

29-Organik kimyasal ürünler, 32-Boya, vernik, macun, 33-Uçucu yağlar, 34-Sabun, 35-Değişikliğe uğramış nişastalı ürünler, 37-Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan eşya, 39-Plastik ve mamulleri, 40-Kauçuk ve kauçuktan eşya, 44-Ağaç ve ahşap eşya 48-Kağıt ve karton, 49-Basılı kitap, gazete, 68-Taş, alçı, çimento benzeri maddelerden eşya, 69-Seramik mamulleri,70-Cam ve cam eşya,71-Tabii veya kültür ince, kıymetli taş, kıymetli metal, 72-Demir ve çelik, 73-Demir ve çelikten eşya, 74-Bakır ve bakırdan eşya, 76-Alüminyum ve alüminyumdan eşya,82-Adi metalden sofra takımları, 83-Adi metalden çeşitli eşya, 84-Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletleler, 85-Elektrikli makine ve cihazlar aksam ve parçaları, televizyon, 87-Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer kara taşıtları, 90-Optik alet ve cihazlar, 91-Saat aksam ve parçaları, 94-Mobilya, tıp veya cerrahide kullanılan mobilya, yatak takımları, 95-Oyuncak, 96-Çeşitli mamul eşya, 97-Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar.