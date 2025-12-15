Sanayici 2026’ya savunmada giriyor
Eskişehir Sanayi Odası’nın 267 firma ile gerçekleştirdiği Ekonomik Beklenti Anketi’ne göre sanayicilerin yüzde 77’si 2026 yılında yatırım yapmayı düşünmüyor. Firmaların yüzde 73’ü ise büyüme yerine mevcudu korumayı hedefliyor.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hazırlanan Ekonomik Beklenti Anketi 2026 Değerlendirme Raporu, sanayicinin yeni yıla yüksek belirsizlik, düşük yatırım iştahı ve artan maliyet baskılarıyla girdiğini ortaya koydu. ESO üyesi 267 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ankette, hem Türkiye ekonomisine hem de firmaların kendi geleceklerine ilişkin temkinli bir tablo öne çıktı.
Enflasyon ve finansman ilk sırada
Anket sonuçlarına göre sanayiciler açısından 2026 yılında Türkiye ekonomisinde çözülmesi gereken en önemli sorunların başında yüksek faiz ve finansman maliyetleri ile enflasyon geliyor. Bu iki başlık ilk sırayı paylaşırken; adalet ve hukuk sistemi, kur üzerindeki baskı ve girdi maliyetlerindeki artış diğer öne çıkan risk alanları arasında yer aldı.
Firmalar nakit ve maliyet baskısı altında
Firmalar kendi ölçeklerinde de benzer sorunlara işaret ediyor. Katılımcıların önemli bir bölümü yüksek enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve üretim girdi maliyetlerindeki artışı 2026’nın başlıca sorunları olarak tanımlıyor. Nakit sıkışıklığı ve döviz kurlarına ilişkin belirsizlikler, likidite yönetimini zorlaştıran unsurlar olarak öne çıkıyor.
Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri yatırım planlarındaki gerileme oldu. Firmaların yüzde 77’si 2026 yılında yatırım yapmayı planlamadığını belirtirken, yalnızca yüzde 23’ü yatırım yapmayı düşündüğünü ifade etti. Yatırım kararlarını ertelemenin başlıca nedenleri arasında yatırım ortamının uygun görülmemesi ve finansman koşullarının elverişsizliği yer aldı.
Yatırım yapacaklar verimliliğe odaklanıyor
Yatırım yapmayı planlayan sınırlı sayıdaki firmalar ise önceliği kapasite artırımı ve verimlilik sağlayan alanlara veriyor. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve Ar-Ge yatırımları da gündemde olsa da, genel yatırım hacminin sınırlı kalacağı öngörülüyor.
Hedef büyüme değil, mevcudu korumak
Firmaların 2026 yılına yönelik beklentileri de temkinli bir yaklaşımı yansıtıyor. Ankete katılanların yüzde 73’ü yeni yılda mevcudu korumayı hedeflerken, büyümeyi planlayanların oranı yüzde 17’de kaldı. Küçülmeyi öngörenlerin oranı ise yüzde 10 olarak kaydedildi.
Kârlılık beklentisi zayıf
Kârlılık beklentileri de sanayicinin ihtiyatlı duruşunu ortaya koyuyor. Firmaların yaklaşık yarısı 2026 yılında kârlılığının azalacağını öngörürken, artış bekleyenlerin oranı sınırlı kaldı. Enflasyon beklentilerinin büyük ölçüde yüzde 25-40 bandında yoğunlaşması, maliyet baskısının süreceğine işaret etti.
2026 “denge yılı” olarak görülüyor
ESO değerlendirmesinde, 2026 yılının belirsizliklerin yüksek olduğu ancak doğru politikalarla fırsata dönüşebilecek bir denge yılı olacağı vurgulandı. Raporda, enflasyonla mücadelede öngörülebilirliğin sağlanması, finansmana erişimin iyileştirilmesi ve hukuk sistemine duyulan güvenin artırılmasının yatırım iştahı açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.
“Eskişehir sanayisi tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor”
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, hazırlanan Ekonomik Beklenti Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Raporun, hem kent hem de ülke ekonomisinin geleceğine dair önemli veriler sunduğunu belirten Kesikbaş, 2026 yılına ilişkin görünümün temkinli ancak umut taşıdığını söyledi. Ankete katılan firmaların büyük bölümünün yüksek enflasyon, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, artan girdi maliyetleri ve ekonomik öngörülebilirliğin yetersizliğini öncelikli sorunlar arasında gösterdiğini aktaran Kesikbaş, bu nedenle birçok firmanın 2026 yılında büyümeden ziyade mevcudu korumayı hedeflediğini ifade etti.
Buna karşın raporda dikkat çekici bir direnç ve kararlılık göstergesinin de bulunduğuna işaret eden Kesikbaş, bazı firmaların dijital dönüşüm, verimlilik, Ar-Ge ve yeşil dönüşüm gibi stratejik alanlara yatırım planlamasını son derece değerli bulduklarını kaydetti. Kesikbaş, rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği artıracak her adımı desteklediklerini vurguladı. Kesikbaş, anket sonuçlarının 2026 yılının belirsizliklerle çevrili olmakla birlikte doğru adımlar atılması halinde toparlanma sürecine girilebilecek bir dönem olacağını ortaya koyduğunu belirterek, sanayicilerin finansman, enflasyon ve maliyet baskıları nedeniyle temkinli davrandığını söyledi.