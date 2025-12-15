Sanayici 2026’ya savunmada giriyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hazır­lanan Ekonomik Bek­lenti Anketi 2026 Değerlendir­me Raporu, sanayicinin yeni yıla yüksek belirsizlik, düşük yatırım iştahı ve artan maliyet baskıla­rıyla girdiğini ortaya koydu. ESO üyesi 267 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ankette, hem Türkiye ekonomisine hem de fir­maların kendi geleceklerine iliş­kin temkinli bir tablo öne çıktı.

Enflasyon ve finansman ilk sırada

Anket sonuçlarına göre sana­yiciler açısından 2026 yılında Türkiye ekonomisinde çözülme­si gereken en önemli sorunların başında yüksek faiz ve finans­man maliyetleri ile enflasyon ge­liyor. Bu iki başlık ilk sırayı pay­laşırken; adalet ve hukuk siste­mi, kur üzerindeki baskı ve girdi maliyetlerindeki artış diğer öne çıkan risk alanları arasında yer aldı.

Firmalar nakit ve maliyet baskısı altında

Firmalar kendi ölçeklerinde de benzer sorunlara işaret edi­yor. Katılımcıların önemli bir bölümü yüksek enflasyon, fi­nansmana erişim zorlukları ve üretim girdi maliyetlerindeki artışı 2026’nın başlıca sorunları olarak tanımlıyor. Nakit sıkışık­lığı ve döviz kurlarına ilişkin be­lirsizlikler, likidite yönetimini zorlaştıran unsurlar olarak öne çıkıyor.

Anketin en dikkat çekici so­nuçlarından biri yatırım planla­rındaki gerileme oldu. Firmala­rın yüzde 77’si 2026 yılında ya­tırım yapmayı planlamadığını belirtirken, yalnızca yüzde 23’ü yatırım yapmayı düşündüğü­nü ifade etti. Yatırım kararları­nı ertelemenin başlıca neden­leri arasında yatırım ortamının uygun görülmemesi ve finans­man koşullarının elverişsizliği yer aldı.

Yatırım yapacaklar verimliliğe odaklanıyor

Yatırım yapmayı planlayan sı­nırlı sayıdaki firmalar ise önce­liği kapasite artırımı ve verimli­lik sağlayan alanlara veriyor. Di­jital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve Ar-Ge yatırımları da gündemde olsa da, genel yatırım hacminin sınırlı kalacağı öngörülüyor.

Hedef büyüme değil, mevcudu korumak

Firmaların 2026 yılına yöne­lik beklentileri de temkinli bir yaklaşımı yansıtıyor. Ankete katılanların yüzde 73’ü yeni yıl­da mevcudu korumayı hedef­lerken, büyümeyi planlayanla­rın oranı yüzde 17’de kaldı. Kü­çülmeyi öngörenlerin oranı ise yüzde 10 olarak kaydedildi.

Kârlılık beklentisi zayıf

Kârlılık beklentileri de sana­yicinin ihtiyatlı duruşunu orta­ya koyuyor. Firmaların yaklaşık yarısı 2026 yılında kârlılığının azalacağını öngörürken, artış bekleyenlerin oranı sınırlı kaldı. Enflasyon beklentilerinin bü­yük ölçüde yüzde 25-40 bandın­da yoğunlaşması, maliyet baskı­sının süreceğine işaret etti.

2026 “denge yılı” olarak görülüyor

ESO değerlendirmesinde, 2026 yılının belirsizliklerin yüksek olduğu ancak doğru po­litikalarla fırsata dönüşebilecek bir denge yılı olacağı vurgulan­dı. Raporda, enflasyonla müca­delede öngörülebilirliğin sağ­lanması, finansmana erişimin iyileştirilmesi ve hukuk siste­mine duyulan güvenin artırıl­masının yatırım iştahı açısın­dan kritik önemde olduğu ifade edildi.

“Eskişehir sanayisi tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor”

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, hazırlanan Ekonomik Beklenti Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Raporun, hem kent hem de ülke ekonomisinin geleceğine dair önemli veriler sunduğunu belirten Kesikbaş, 2026 yılına ilişkin görünümün temkinli ancak umut taşıdığını söyledi. Ankete katılan firmaların büyük bölümünün yüksek enflasyon, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, artan girdi maliyetleri ve ekonomik öngörülebilirliğin yetersizliğini öncelikli sorunlar arasında gösterdiğini aktaran Kesikbaş, bu nedenle birçok firmanın 2026 yılında büyümeden ziyade mevcudu korumayı hedeflediğini ifade etti.

Buna karşın raporda dikkat çekici bir direnç ve kararlılık göstergesinin de bulunduğuna işaret eden Kesikbaş, bazı firmaların dijital dönüşüm, verimlilik, Ar-Ge ve yeşil dönüşüm gibi stratejik alanlara yatırım planlamasını son derece değerli bulduklarını kaydetti. Kesikbaş, rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği artıracak her adımı desteklediklerini vurguladı. Kesikbaş, anket sonuçlarının 2026 yılının belirsizliklerle çevrili olmakla birlikte doğru adımlar atılması halinde toparlanma sürecine girilebilecek bir dönem olacağını ortaya koyduğunu belirterek, sanayicilerin finansman, enflasyon ve maliyet baskıları nedeniyle temkinli davrandığını söyledi.