Sanayici 50 milyar liralık KGF talep ediyor

12 Şubat 2020

Fikri CİNOKUR

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayici açısından ufukta bir sıkıntı görünmediğini ancak 50 milyar liralık Kredi Garanti Fonu tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. OSB'lerde üretimin artmaya başladığını kaydeden Bahar, “Sanayici yaraları sarmaya çalışıyor. Ama bir tedaviye ihtiyaç var. Daha önce KGF’den 200 milyar lira verildi. Sanayici bunu ödüyor. Şimdi de tedavi için KGF’den 50 milyar liralık kredi talep ediliyor. Çünkü sanayici şu anda yeni yatırım psikolojisinde değil. Üreticiye, ihracatçıya 50 milyar liralık KGF yaratılmalı” dedi. Türkiye’nin son 2,5 yıldır ekonomide ve sanayide kötü bir dönem yaşadığını, şimdi kötü süreci geride bıraktığını söyleyen Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayici açısından ufukta bir sıkıntı görünmediğini ancak 50 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Aynı zamanda OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ali Bahar, 2020 yılı çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Yaptığı konuşmada, üretimin artığını ifade eden Bahar, ekonomide toparlanma sürecine girildiğini, ancak sanayicinin yeni yatırım psikolojisinden çıkamadığını kaydetti.

OSB’lerde üretimin artmaya başladığını belirten Bahar, şöyle söyledi: “Ekonomide toparlanma var. 2,5 yılda bazı sıkıntılar yaşadık. Ufukta sanayici açısından sıkıntı görünmüyor. Sanayici yaraları sarmaya çalışıyor. Faizler de düştü. Üretim de artıyor. Ama bir tedaviye ihtiyaç var. Daha önce KGF’den 200 milyar lira verildi. Sanayici bunu ödüyor. Şimdi de tedavi için KGF’den 50 milyar liralık kredi talep ediliyor. Ama bu düzenli ödeme yapan sanayiciye, üreticiye ve ihracatçıya verilmeli. Çünkü sanayici şu anda yeni yatırım psikolojisinde değil. Yeni 50 milyar liralık KGF yaratılmalı.”

Ekonomide yeni bir anlayış yakalanması gerektiğine dikkat çeken Ali Bahar, gol atan bir futbolcuya benzeterek, ‘’Biz artık gol atan bir santrafor değil de gol atan sanayici olmak istiyoruz. Şehir için hızlı olmak zorundayız. Eğitim için hızlı olmak zorundayız, gençler için hızlı olmak zorundayız’’ dedi.

Antalya OSB 1 milyon metrekare daha büyüyecek

AOSB’de halen 287 şirket ve fabrikanın faaliyette olduğunu anlatan Ali Bahar, Döşemealtı ilçesindeki OSB’nin 1 milyon metrekare daha büyüyeceğini bildirdi.

Antalya OSB’de fabrika kurmak için 200’den fazla talep olduğunu anlatan Bahar, kurulacak olan OSB yönetim kurullarında yüksek yıldızlı OSB’lerin de olması gerektiğini kaydetti. Bahar, “Yeni OSB’lerin kurulacağını duyuyoruz. Mevcut durumda OSB’ler ticaret ve sanayi odaları tarafından yönetiliyor. Bir bölgede yüksek yıldızlı bir OSB var ise yeni kurulacak OSB yönetimlerinde, yüksek yıldızlı OSB’de yer almalı” diye konuştu.