Sanayici-Mehmet Şimşek buluşmasından çıkan mesaj: Programdan taviz yok, çözümü birlikte üretelim

Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısına katıl­dı. 28 Mart günü “Reel Sektö­rün Nabzı: Sektörel Sorunlar ve Stratejik Çözümler” ana gündemi yapılan toplantıda sanayiciler, savaşın olumsuz etkilerine rağmen mevcut de­zenflasyon programından ta­viz verilmeyeceği mesajını al­dıklarını ifade ettiler. Sana­yiciler, “Ayrı şeyler söylense de aynı dilden konuşarak, so­runlara birlikte çözüm bula­lım” görüşünün öne çıktığını dile getirdi. Sanayiciler, Ba­kan Şimşek’in geniş bir he­yetle İSO’ya gelmesini, sana­yinin ve sanayicinin sorunla­rına büyük önem verdiğinin göstergesi olarak yorumladı­lar. İSO Meclis Başkanı En­der Yılmaz’ın başkanlık etti­ği, İSO Yönetim Kurulu Baş­kanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplan­tıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’ın da katıldığı top­lantıda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Va­kıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halk Ban­kası Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Ge­nel Müdürü Yunus Emre Ak­gündüz, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü De­niz Yılmaz, Vergi Denetleme Kurulu Başkanı Muhsin Atcı da yer aldı.

“Ya bu kur doğru değil ya bu maliyetler”

Mecliste 55 meslek komite­sini temsil eden 11 sektör söz­cüsü, sektörlerinde yaşanan güncel sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan Bakan Mehmet Şimşek ile paylaştı. Sektör temsilcileri; finans­mana erişim, maliyet baskı­ları, vergi uygulamaları ve kü­resel rekabet koşulları başta olmak üzere birçok başlıkta yaşadıkları sıkıntıları dile ge­tirirken, çözüm odaklı öneri­lerini de aktardı. DÜNYA’nın toplantıya katılan İSO Meclis üyelerinden edindiği bilgilere göre, sanayiciler yaptıklarını konuşmalarda, savaşın ima­lat ve ihracat üzerindeki et­kilerine değindi. Hâlihazırda TL/dolar kurunun bulundu­ğu seviyenin yeterli olduğuna dikkat çeken bir sanayici, ila­ve maliyet artışları olmadığı sürece kur seviyelerinin ka­bul edilebilir olduğuna değin­di. Bununla birlikte ilave ma­liyet artışlarının yaşanması durumunda ya kur seviyele­rinin ya da maliyetlerin doğru noktada olmayacağına işaret eden sanayiciler, dengesizlik­lerin getirdiği rekabet erozyo­nuna işaret ettiler.

“Saha ile sunum arasında farklar var”

Savaşın geçici etkileri kalk­tığında önümüzdeki dönemde hem finansman hem enflas­yon tarafındaki iyileşmenin hızlanacağı yönünde beklen­tilerin dile getirildiği toplan­tıya ilişkin DÜNYA’ya bilgi ve­ren bir başka sanayici, yapılan sunumda kredilendirme ko­nusunda problemin olmadığı­na dair bilgilerin yer aldığını, elbette resmi kayıtların doğ­ru olduğunu ancak sahada bu­nun tam olarak hissedileme­diğini söyledi. Krediye erişim sorununu bir örnekle açıkla­yan İSO Meclis üyesi sanayici, “100 birim kredi 3 kişiye ve­rilirse 97 kişi erişemez. Top­lamda tutar olarak artış olsa da yayılım da sıkıntılar olu­yor” dedi. Öte yandan toplan­tıda bir başka sanayici de işçi maliyetlerine dikkat çekerek, “İşçi mutlu değil, evde hanım mutlu değil, işveren mutlu de­ğil. Kim mutlu” şeklindeki ifa­deleriyle enflasyonist döne­min etkilerine dikkat çekti.

“Pahalı olsa da tedarikte sorun yok”

Bakan Şimşek’in 2,5 saat boyunca sanayicileri dinledi­ğini ve taleplerle ilgili sami­mi bir dille yapılabilecek olan­larla yapılamayacak olanları anlattığını kaydeden bir baş­ka İSO Meclis üyesi, birlikte çözüm üretme noktasındaki mesajlardan memnun olduk­larını söyledi. Sanayiciler­le sıcak ve yakın bir diyalog kuran Bakan Şimşek’e, Kör­fez’deki savaşın sanayi ve ih­racata etkisine ilişkin bilgi­ler aktaran İSO Meclis üye­leri, gündeme gelen maliyet artışlarından ardından tüm dünyada olduğu gibi Türki­ye’de de finansman sorun­larının artırmasını bekliyor. Körfez’deki savaşın genel ti­caret hacmini aşağı çekecek düzeyde olduğunu ifade eden bir başka İSO Meclis üyesi, “Bazı fırsatlar da oluşabilir çok yönlü olmak lazım. Her­kes için bir zor dönem. Sava­şa bulaşmadan bu işten sıy­rılmalıyız. Tesellimiz pahalı da olsa enerji ve hammadde tedarikinde sıkıntı yok” dedi.

Bahçıvan: Daha fazlasına ihtiyacımız var

İSO Başkanı Bahçıvan, meclis toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, mevcut ekonomi programı sayesinde finansal istikrarda sağlanan toparlanma ve düşük borç stokunun sunduğu hareket alanının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Bahçıvan, “Bu imkanlar doğrultusunda, sanayi sektörümüzün daha güçlü desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Başta emek yoğun sektörler olmak üzere son haftalarda çıkan birtakım teşviklerle buna dönük duyarlılığın gösterildiğine şahit oluyoruz. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Dünyada giderek sertleşen koşullarda rekabet edebilmek için ihtiyaç duyduğumuz destek ve teşvikler üzerinde daha fazla düşünülmesi gereken bir dönemden geçiyoruz” dedi. Finansman koşullarının sanayi üzerindeki baskıyı artırdığına değinen Bahçıvan, yüksek faiz ve krediye erişim kısıtlarının yatırım ve üretim süreçlerini zorlaştırdığını belirtti. Bahçıvan, “Ülkemizde dezenflasyon sürecinin yavaş seyri, kaçınılmaz olarak finansman koşullarında iyileşmeyi geciktiriyor. Yüksek faizler ve krediye erişim kısıtlamaları, sanayiyi yatırım ve işletme sermayesi açısından bir hayli zorluyor. Özellikle kredi kullanımında uygulanan sınırlamalar, zaten maliyeti yüksek olan finansmana erişimi daha da imkânsız hale getiriyor. Nitekim son dönemde iç piyasada finansmana ulaşamayan firmaların döviz cinsi borçlanmaya yöneldiği ve bunun da bilançolarda açık pozisyon üzerinden kur riskini yeniden artırdığı bir tablo söz konusu. Üretim hayatını destekleyecek her tedbirin can suyu niteliğinde olacağı aşikâr. Önümüzdeki dönemde sanayiye dönük selektif kredi imkanlarının mutlaka arttırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.