Sanayici, OSB Yönetmeliği için esneklik istiyor

Müstakil Sanayici ve İşa­damları Derneği (MÜ­SİAD) Bursa Şubesi, kentin üretim üslerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Kestel OSB ve Barakfakih OSB yönetim­leriyle bir araya gelen MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şeno­cak, OSB’lerdeki parsel tahsis sü­releri, ek süre bedelleri ve sanayi­nin su ihtiyacı konularını masaya yatırdı. Şenocak, yatırım taah­hütleri konusunda sanayicinin niyetinin halis olduğunu ancak mevcut ekonomik konjonktürde finansmana erişim zorluğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kestel Organi­ze Sanayi Bölgesi (Kestel OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl ve Barakfakih Organi­ze Sanayi Bölgesi (BOSAB) Yö­netim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız’ı ziyaret etti. Ziyaretler­de Bursa sanayisinin güncel du­rumu, üretim alanları sorunu ve OSB mevzuatındaki son değişik­likler ele alındı.

Ziyaretlerin ana gündem mad­desi, OSB Uygulama Yönetmeli­ği’nde yapılan değişiklikle tah­sisli parsellerde yapı ruhsatı ve üretime geçme sürelerinin dol­ması, ek süre taleplerinin ücrete tabi olması ve 2025 sonuna kadar başvuru zorunluluğu getirilmesi oldu. Konuyu Kestel OSB Başka­nı Cem Hısımcıl ile değerlendi­ren Başkan Alparslan Şenocak, düzenlemenin yatırım disiplini açısından gerekli olduğunu an­cak zamanlamanın sanayiciyi zorladığını belirtti. Şenocak de­ğerlendirmesinde “Devletimizin yatırım yapılmayan parsellerin ekonomiye kazandırılması yö­nündeki iradesini ve düzenleme­nin mantığını doğru buluyoruz. Ancak sanayicimiz şu an zorlu bir virajdan geçiyor. Yüksek faiz oranları, finansmana erişimdeki kısıtlamalar ve küresel pazarlar­daki daralma, yeni yatırım karar­larını ötelemeye neden oluyor. Sanayicimiz yatırım yapmak, is­tihdam sağlamak istiyor; ancak bugünkü maliyetlerle inşaata başlamak veya tesisi tamamla­mak büyük bir finansman yükü getiriyor ”diye konuştu.

“Ek harç talebi ilave baskı oluşturuyor”

‘Ek süre için harç/bedel öden­mesi’nin ve sürelerin daraltılma­sının zaten nakit akışını yönet­meye çalışan üreticinin üzerin­de ilave bir baskı oluşturduğunu belirten Başkan Şenocak “Bu sü­reçte sanayicimize biraz daha es­neklik tanınması veya finansman modelleriyle desteklenmesi, üre­timin sürdürülebilirliği açısın­dan hayati önem taşıyor ”ifadele­rini kullandı.

“Asıl gayemiz üretimin devamlılığıdır”

Kestel OSB Yönetim Kuru­lu Başkanı Cem Hısımcıl ise zi­yaretten duyduğu memnuniye­ti dile getirerek, bölge yönetimi olarak sanayicinin yanında ol­duklarını vurguladı. Alparslan Şenocak’ın tespitlerine katıldık­larını belirten Hısımcıl, “Bölge yönetimi olarak bizim önceliği­miz hiçbir zaman parsel iptali ol­mamıştır; tek gayemiz fabrika­ların çalışması ve çarkların dön­mesidir. Sanayicimizin içinde bulunduğu ekonomik şartların ve üretim mücadelesinin farkın­dayız. Yeni yönetmelik sürecini de bu bilinçle, sanayicimizin üre­tim şevkini kırmadan yönetmeye gayret ediyoruz. Amacımız, sana­yicimizin hak kaybı yaşamadan, üretime ve istihdama katkı sağla­maya devam etmesidir” dedi.

“Sanayide su arzını güvence altına alıyoruz”

Ziyarette BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız, sanayicinin en temel girdilerinden biri olan proses suyu konusunda yürüttükleri stratejik projeler hakkında MÜSİAD heyetine bilgi verdi. Sanayicinin üretim çarklarının dönmesi için suyun hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Akyıldız, “Yaşanan kuraklık ve baraj seviyelerindeki düşüşler, sanayicimizin su arzında dönemsel riskler oluşturabiliyor. Bu riski tamamen ortadan kaldırmak için DSİ onayıyla başlattığımız ilave proses suyu hattı projemizde sona yaklaşıyoruz. İhale sürecini tamamladığımız ve sahada çalışmaların hızla sürdüğü hattımızı inşallah 2026 yılı Nisan ayında hizmete alacağız. Ayrıca Yeşil Çevre Arıtma Kooperatifi ile birlikte yürüttüğümüz ‘Proses Suyu Geri Kazanım’ projesiyle arıtılan suyu tekrar sanayiye kazandırarak hem yeraltı su kaynaklarımızı koruyacak hem de tarımsal sulamaya daha fazla pay kalmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.